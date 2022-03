Quart: Ritorna la corveé Quarteins pour Quart

Attualmente, sul territorio comunale, sono ospitati 17 profughi, in gran parte donne e bambini, questi in una fascia di età dai 2 ai 10 anni, e due uomini, tutti ospitati in famiglie che l’Amministrazione ringrazia per la generosità dimostrata. Lo ha reso noto al Consiglio il sindaco, Fabrizio Bertholin.

“Il Comune – come ha precisato il primo cittadino - ha messo inoltre a disposizione della Protezione civile la palestra delle scuole medie per poter gestire l’ospitalità nel caso di arrivi improvvisi. Per far fronte alle prime necessità dei profughi il Sindaco ricorda che è ripartita la collaborazione con Opera Omnia Onlus che, sostenuta da una raccolta fondi a cui ha contribuito anche il Consiglio comunale, sta provvedendo a consegnare agli stessi beni di prima necessità quali alimenti, farmaci, pellet, vestiti. Per ora non sono stati utilizzati fondi comunali per far fronte alle spese sostenute”.

Il Sindaco ha comunicato inoltre che il 21 maggio, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, ritornerà la manifestazione “QUARTEINS pour QUART” giornata di corvée e attività sul territorio con il coinvolgimento delle associazioni comunali e della popolazione. Infine ha ricordato che la Pro Loco sarà nuovamente presente con il proprio stand alla millenaria fiera di Sant’Orso.

Tra i punti all’ordine del giorno è stata approvata la bozza di convenzione con il Comune di Montjovet per l’utilizzo di personale da destinare all’ufficio di polizia locale.

Nella sostanza un agente di Quart, per il periodo di un anno e con cadenza quindicinale, dedicherà una giornata lavorativa a supporto dell’ufficio di PL del comune della bassa valle, oggi sprovvisto di personale.

Successivamente il Consiglio ha approvato la convenzione tra il Comune di Quart e l’Unité Grand-Combin, capofila dell’iniziativa che coinvolge anche quasi tutti i Comuni della Mont-Emilius, necessaria per poter partecipare al bando statale per interventi di rigenerazione urbana, riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano, del tessuto sociale ed ambientale che, nel caso di finanziamento del progetto proposto, permetterà al Comune di realizzare importanti lavori di ristrutturazione del campo sportivo, quali il rifacimento dell’impianto di illuminazione, con il posizionamento di lampade a led, e l’ammodernamento degli spogliatoi.