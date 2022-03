Charvensod: Jordy Bollon eletto presidente del Consiglio comunale

“Riteniamo che l’istituzione di questa carica possa dare maggiore rilievo alle funzioni del Consiglio comunale. In un consiglio poi dove è presente solo la maggioranza è opportuno che non sia il sindaco a condurre i lavori ma questi siano gestiti da un’altra figura, per garantire un equilibrio tra le funzioni proprie del consiglio e quelle attribuite alla giunta comunale. Il presidente del consiglio comunale assommando di fatto tutti i consiglieri potrà inoltre rappresentare, nelle occasioni che lo richiederanno, l’intera assemblea e quindi l’amministrazione comunale”. IL sindaco, Ronny Borbey, motiva così l'istituzione della carica di Presidente dell'Assemblea.

Il neo presidente del Consiglio comunale Jordy Bollon, nel suo discorso di insediamento, ha affermato: "Oggi, 24 marzo 2022, in questa Sala Consiliare del Comune di Charvensod avete scritto un pezzo di storia della nostra Comunità; ve ne sono grato. Per la prima volta nella storia di Charvensod il Consiglio Comunale è e sarà rappresentato e presieduto da un proprio Consigliere; non più dal Sindaco. Non ho mai voluto essere Consigliere, ancor meno essere Presidente del Consiglio Comunale. Mi è stato chiesto, ho accettato per servire Charvensod. Vi confesso che ogni giorno mi assilla il pensiero - oggi ho costruito qualcosa o mi sono solo seduto su quanto costruito dai miei nonni?- Ora sarò il vostro Presidente del Consiglio Comunale e ho un solo messaggio per voi: che il vostro servizio di Consiglieri Comunali sia una questione di qualità. Spendete un'enorme quantità di tempo ed energie laddove il vostro potenziale e le vostre qualità si esprimono al meglio per servire Charvensod. Credetemi, vedrete che così facendo solo cose belle continueremo a costruire."

Durante i lavori è poi stata approvata la prima variazione al bilancio comunale. L’Assessore ai Lvori pubblici Aurelio Lucianaz ha comunicato che il Comune beneficerà di una maggiore entrata di circa 400 mila euro, proveniente dal BIM; per il rifacimento della tratta di acquedotto Ampaillan – La Girada – Pont-Suaz; l’Assessore all’Istruzione Francesca Lucianaz ha illustrato una maggiore entrata di 50 mila euro, dalla Regione, per il completamento degli interventi di riqualificazione del plesso della scuola primaria di Plan.Félinaz e di circa 6 mila euro, sempre dalla Regione, per progetti didattici per i plessi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Il vice sindaco con delega allo sport Laurent Chuc ha infine illustrato la convenzione tra alcuni comuni dell’Unité des Commues Valdôtaines Mont-Emilius e l’Unité des Communes Valdôtaines Grand-Comhn per la partecipazione ad un bando nazionale, relativo alla rigenerazione urbana, nello specifico per la riqualificazione della tensostruttura dell’area sportiva Guido Saba di Plan-Félinaz.