MONTAGNA VDA: Lo stagno del Lozon e l'arboretum Vescoz partenza da Verrayes

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

E’ uscito il mio libro “Camminare d’inverno” e pertanto abbiamo pensato che quest’inverno vi presenteremo alcuni itinerari.

Di ogni itinerario ci sarà una breve descrizione, alcuni dati tecnici e la possibilità di vedere un breve video di immagini di alcuni minuti per evidenziare le caratteristiche.

Lo stagno del Lozon e l'arboretum Vescoz partenza da Verrayes



Questa zona è particolarmente soleggiata e si può godere dei primi tepori del sole. Lo stagno del Lozon, ormai ridotto ad una piccola zona centrale, ha un grande canneto che nasconde la zona umida.

La cappella di Santa Margherita e di Sant'Anna, posizionata sopra un dosso dominante il territorio circostante, è il posto ideale per la pausa.

Al rientro si percorre l'arboretum Vescoz.

DATI TECNICI giallo

Partenza: Parcheggio di Verrayes (1013 m)

Difficoltà: E

Periodo: ottobre, novembre e febbraio, marzo

Dislivello salita: 813 m

Dislivello discesa: 813 m

Lunghezza totale: 14.800 m

Tempi: 5h 0'

Segnavia salita: 1, s.n., 2, s.n.

Segnavia discesa: 6, s.n.

Tratti esposti: nessuno

Tutti i dettagli del percorso li trovate nel libro.

Il video del percorso:

https://youtu.be/UJQOxUWn-xg