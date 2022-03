Gressan: E' ripartito il Boudza-té

Le condizioni di partecipazione al progetto, le misure dell’incentivo e le modalità di monitoraggio e controllo sono ben esplicitate nel “REGOLAMENTO COMUNALE SULLE MISURE DI INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITÁ SOSTENIBILE DENOMINATO PROGETTO “BOUDZA-TÉ” allegato al presente avviso a farne parte integrante.

Le domande di adesione possono essere presentate durante tutta la durata del progetto compilando l’apposito modulo scaricabile al seguente link. https://www.comune.gressan.ao.it/vivere-il-territorio/i-servizi-al-cittadino/biblioteca/progetto-boudza-te/, firmabile anche digitalmente ed inoltrandolo a amministrazione@comune.gressan.ao.it.

L’ammissione al progetto è formalmente comunicata dal Referente del progetto, il Sig. MOMBELLI Daniele (aiuto-bibliotecario) [0165-250946/biblioteca@comune.gressan.ao.it] e l’aderente verrà contattato per concordare il tragitto riferito al percorso casa lavoro o scuola e viceversa, calcolato in chilometri secondo il percorso più breve e più sicuro, dopodiché dovrà installare sul proprio smartphone l’applicazione informatica indicata e gratuita per il monitoraggio e la condivisione dei dati inerenti il tragitto effettuato.

A tal scopo l’Amministrazione comunale ha affidato il servizio per l’ottenimento di una applicazione appositamente dedicata per il Progetto Boudza-Té che permetterà all’iscritto di monitorare il proprio profilo e il percorso inserito, attivare i tragitti e verificare i totali mese dopo mese; nelle more della consegna della sopraccitata APP, l’aderente al progetto è tenuto a rendicontare mensilmente la quantità dei chilometri percorsi compilando l’apposito modulo scaricabile al seguente link https://www.comune.gressan.ao.it/vivere-il-territorio/i-servizi-al-cittadino/biblioteca/progetto-boudza-te/ ed inoltrandolo a amministrazione@comune.gressan.ao.it entro e non oltre il 10 del mese successivo pena l’esclusione dal progetto e questo vale per tutta la durata del progetto stesso.

Al termine del progetto (31/10/2022), ai fini dell’erogazione del contributo, i partecipanti sono tenuti a presentare entro e non oltre il 15/12/2022, pena la non erogazione dell’incentivo maturato, apposita documentazione (scontrini, fatture, pezze giustificative, etc) che dimostri di aver sostenuto spese per una cifra pari o superiore al contributo maturato presso le attività commerciali con sede nel Comune di Gressan in data compresa tra la data di presentazione della domanda e il 30/11/2022.

Al fine di agevolare il partecipante al progetto, è possibile contattare il referente per verificare periodicamente l’ammontare indicativo accumulato.

Aderire al progetto implica serietà ed impegno da parte dei partecipanti, al fine di un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche; i partecipanti naturalmente posso interrompere in qualsiasi momento la partecipazione all’iniziativa previa rinuncia scritta da inoltrare a amministrazione@comune.gressan.ao.it.

Il PROGETTO BOUDZA-TÉ, che prevede incentivi per coloro che (in possesso dei requisiti prestabiliti) hanno l’intenzione di sostituire il mezzo a motore termico per gli spostamenti casa lavoro o scuola (e viceversa) preferendo una mobilità di tipo alternativo che preveda attività fisica (a titolo esemplificativo camminata, utilizzo bicicletta muscolare o con pedalata assistita, utilizzo di pattini in linea, skateboard o altra attrezzatura che preveda sforzo fisico).