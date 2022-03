I giovani agricoltori di Coldiretti si confrontano sulla politica agricola

Vi hanno preso parte oltre trentacinque giovani agricoltori o aspiranti provenienti da diversi comuni della Valle d’Aosta con l’obiettivo di confrontarsi e informarsi sui sulla nuova politica agricola e sui contenuti del futuro Piano di Sviluppo Rurale.

A rispondere ai loro dubbi e alle tante domande due interlocutori competenti come Franco Ramello, Responsabile area economica di Coldiretti Nord-Ovest e Alessandro Rota, Dirigente assessorato agricoltura autorità di gestione PSR della Valle d’Aosta.

“Questa è una delle tante iniziative nata dai giovani per i giovani e che testimonia ancora una volta il grande entusiasmo e la voglia di informarsi e acquisire competenze delle giovani generazioni che pensano all’agricoltura come il settore su cui investire il loro futuro lavorativo” hanno commentato Jair Vidi e Daniele Cova, rispettivamente delegato regionale e segretario Giovani Impresa Valle d’Aosta.

"L’occasione è stata proficua anche per lanciare l’edizione 2022 degli Oscar Green per cui abbiamo sollecitato i giovani agricoltori a candidare le loro idee e le progettualità innovative e per presentare in anteprima l’Academy di Giovani Impresa, la scuola strategico-politica destinata agli imprenditori agricoli under 30, pensata per sostenere la crescita dirigenziale delle nuove generazioni di agricoltori” hanno concluso Vidi e Cova.

Sempre alla Politica Agricola Comune sarà quindi dedicata il prossimo evento di Coldiretti Valle d’Aosta intitolato “Newpac Inform Tour 2022” e previsto mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 14.30 presso Salone BCC in viale Garibaldi 3.