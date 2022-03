Per terrazza panoramica Pila-Couis serve esisto istruttoria

Per la realizzazione del punto ristoro panoramico sulla cresta della Platta de Grevon, all'arrivo della futura telecabina Pila-Couis, serve una deroga rilasciata dalla giunta regionale, già richiesta dal Consiglio comunale di Gressan.

La zona si trova infatti in una fascia a media pericolosità per il rischio di frane, e serve il riconoscimento dell'interesse sociale ed economico per l'opera. La questione è stata tirata in ballo, nel Consiglio Valle di oggi, dalla capogruppo del Progetto Civico Progressista, Erika Guichardaz, che con un'interpellanza ha chiesto al governo regionale quali siano le sue intenzioni sul rilascio delle deroga.

"Oggi la volontà politica è quella di concedere la deroga- risponde l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy- ma la deroga arriva a conclusione di un iter". E spiega: "La conferenza dei servizi ha richiesto tutta una serie di documenti che probabilmente nella fase iniziale non era stata considerata nella sua importanza: oggi tutte le strutture stanno fornendo i documenti richiesti" e solo al termine dell'istruttoria si potrà dire "se la deroga può essere concessa e a quali condizioni". Precisa Bertschy: "Noi siamo dell'idea che dovremo riuscire a raggiungere questo obiettivo, ma è necessario attendere la conclusione delle verifiche dei tecnici, visto che c'è un'istruttoria in corso".

"l'idea di fare lassù un ristorante deriva dalla volontà di valorizzare il punto di arrivo di quell'impianto e anche quel luogo e per questo la società ritiene, sulla base di quanto redatto dagli esperti, sostenibile e valorizzabile sia l'investimento della telecabina sia del ristoro". E aggiunge: "È anche importante avere luoghi di questo tipo nella parte alta dei comprensori, perché questi possono anche garantire la possibilità di ricoverare in sicurezza le persone in particolari situazioni". Per quanto riguarda invece la gestione del ristoro e il suo canone di locazione, la Pila spa, società che gestisce impianti e piste del comprensorio, "sta sviluppando la sua analisi commerciale e dovranno deliberare in consiglio di amministrazione sia il modello di gestione, sia il canone e non è corretto anticipare delle cose che non sono ancora state oggetto di discussione all'interno della società".





Replica Guichardaz (nella foto): "Siamo d'accordo sulla necessità di ammodernare gli impianti, ma non basta dire che c'è l'interesse pubblico per ottenere una deroga e spero che la giunta regionale valuti anche questo aspetto prima di concedere una deroga". E aggiunge: "Mi sembra vi sia una mancanza di visione generale della stazione, sul piano economico e sociale sarà già impegnativo ammodernare gli impianti esistenti e pensare a nuove opportunità di sviluppo oltre allo sci, che senso può avere costruire quella stella quando ci sono interi edifici abbandonati e quando la metà delle strutture di Pila sono chiuse in estate. La valorizzazione con Aosta e la riqualificazione delle strutture alberghiere già presenti sono elementi secondo noi da prendere in considerazione".