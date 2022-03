Università della Terza Età una presenza consolidata al servizio della cultura e delle conoscenze

Seicento iscritti, oltre 40 anni di attività, un gruppo di affiatati docenti guidato dalla Direttrice didattica Prof. Caterina Sergi e coordinato dalla Presidente Prof. Iris Morandi. E’ l’Università della Terza Età della Valle d’Aosta, sulle prospettive della quale il Circolo Valdostano della Stampa ha fatto il punto durante l’incontro conviviale che si è svolto martedì 22 marzo al ristorante ‘INTRECCI’ in via Binel 12 ad Aosta, affollato sino al limite imposto dalle vigenti disposizioni.

Era il 1981 quando il prof. Giovanni Pezzoli ebbe l’idea di proporre in Valle d’Aosta l’Università della Terza Età come avvenuto in Francia e a Torino, cui fece seguito la convinta realizzazione pratica da parte di Franco De Grandis, altresì esemplare Presidente insieme a Vittorio De la Pierre, con crescente successo anche tra le persone di media età.

Ospiti della serata i vertici dell’Università Sergi e Morandi, nonché Ugo Borga, membro del Direttivo del Circolo e nipote di Giovanni Pezzoli, il Vicepresidente dell’Università della Terza Età Pietro Giorgio, Anna Maria Torrione moglie di Pippo De Grandis e Cristina De la Pierre membro del Direttivo del Circolo e figlia di Vittorio De la Pierre. Le relazioni di Sergi e Morandi - che hanno ripercorso storia e attualità dell’Università - nonché gli interventi di Torrione, De la Pierre e Borga hanno evidenziato una problematica di grande rilevanza comunitaria, amplificata da questi mesi di pandemia: la mancanza di una sede stabile dopo decenni al servizio della popolazione valdostana over 35.

“Non abbiamo mai voluto e non abbiamo etichette politiche di riferimento - hanno ribadito nel corso della serata Sergi e Morandi - e questo probabilmente incide sulla difficoltà nel reperimento di spazi idonei all’allocazione permanente. Ma non ci scoraggiamo, tanto più che la presenza in Aosta della Nuova Università della Valle d’Aosta-UniVdA ci consente di riproporre l’istanza di una sede all’interno della moderna struttura o in uno spazio rimasto libero. Resta il fatto che attendiamo risposte dalle Amministrazioni pubbliche, nella consapevolezza del nostro ruolo determinante all’interno della comunità valdostana”.

Dal canto suo, la Presidente del Circolo Mariagrazia Vacchina ha ricordato “come anche per i nidi dell’infanzia analogamente riconducibili al privato sociale e più in generale al Terzo Settore sussistano analoghe problematiche: settori determinanti di scuola non dell’obbligo ma del doveroso e dell’indispensabile, talora relegati a cenerentola della formazione socio-culturale, da anni retti dall’attività della cooperazione”.

Agli interventi è seguito un ampio dibattito con il pubblico, durante il quale è stata più volte ribadita l’importanza di sollecitare e sensibilizzare le amministrazioni regionale e comunale sulla problematica.