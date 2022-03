L’AUTONOMIA VALDOSTANA E’ UN DIRITTO O UNA CONCESSIONE AI SUDDITI “INTRA MONTES ?”

Con l’uscita di oggi 24 marzo 2022, siamo giunti alla fine della lunga riflessione sulla vera natura della “soidisante” autonomia valdostana. La conclusione più immediata è che ci troviamo dinnanzi ad uno Statuto che limita fortemente i poteri decisionali della Vallée, riservando allo Stato competenze primarie che pongono la capacità propositiva del nostro Consiglio Regionale in un secondo piano (integrativo o concorrente) rispetto a quello riservato al Trentino Alto Adige che ha la copertura di una garanzia internazionale (negata alla Valle d’Aosta) e competenze esclusive “blindate” rispetto al potere centrale. L’ultimo capitolo presenta scenari da brivido, anche perché nelle posizioni di vertice non siedono i più preparati, bensì i più votati.

Lascio, quindi, la parola – il commento finale – ad Émile Chanoux e mi chiedo: “dov’è l’Autonomia” ? ben sapendo che “è in un altrove”. Roma non ha mai voluto accettare il fatto che le Regioni sono esse stesse “Stato” proprio nell’ottica federalista scaturita dal Convegno di Chivasso. È venuto meno il concetto tramandatoci dalla civiltà Greca e, con esso, l’idea di una “cittadinanza attiva” e cito una riflessione di Henry Kissinger sulla evoluzione delle democrazie, chiedendomi le ragioni per le quali da troppo tempo è in corso la demolizione del mito di Émile Chanoux .

Da tutti questi nostri rendez-Vous iniziati il 24 giugno del 2021, scaturisce un volume dal titolo "Les enfants du Pays" e dal sottotitolo "l'Autonomia Valdostana è un diritto o una concessione ai sudditi intra montes ?"

SCHENARI DA BRIVIDO

nelle posizioni apicali non siedono i più preparati, ma i più votati

Le ombre giudiziarie che da oltre 50 anni piombano sul Consiglio Regionale della Vda, la éco sui media che giustamente informano, non solo alimentano una crescente sfiducia verso la politica, ma investono negativamente lo stesso istituto autonomistico già indebolito da una insidiosa e ricorrente corruzione. La lotta per acquisire porzioni di potere sempre più consistenti non bada né ai mezzi né ai compromessi e prepara scenari da brivido anche sul piano delle responsabilità gestionali, con la conseguenza che nelle posizioni apicali non siedono i più preparati, ma i più votati. In questa discrasia democratica v’è il nucleo di un fallimento che trasforma l’autonomia in uno strumento per pochi addetti ai lavori. È così da troppi anni, da quando mle cariche pubbliche sono ben retribuite e quindi davvero appetibili. La sparizione della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista Italiano, dei partiti dell’arco costituzionale Socialisti, Repubblicani e Liberali, la stessa trasformazione dell’U.V. in un “partito” vero e proprio da molti lustri alla guida della Regione, ha aperto la strada all’arrembaggio di gruppi di potere capaci di condizionare le maggioranze che via via si sono formate, prescindendo dai programmi e persino da quelle idealità autonomistiche che erano l’obiettivo programmatico proposto agli elettori. Il compianto Presidente della Giunta Regionale Oreste Marcoz soleva dire che “è naturale che l’U.V. guidi le sorti regionali perché l’espressione “de nos paysans””. Ma ciò che negli anni ’60 e ’70 era dato per scontato oggi, invece, è materia di contesa avvalorata dalle scissioni e dalle divisioni delle forze regionaliste ex unioniste che continuano a rifondare la “vera” Union assaltando l’elettorato della vecchia Union Valdôtaine. Chi non vuole allearsi con la Lega anche per ragioni di gestione del potere regionale, potrebbe però – proprio nell’interesse della Valle d’Aosta – aprire una forte concertazione con le Regioni che nel Nord Italia si battono per una autonomia “aumentata” e che hanno la forza parlamentare per riscuotere un risultato federalista. Come ai tempi di Don Sturzo e di Jean–Joconde Stevenin occorre aprire un fronte di lotta democratica per contenere l’esuberante forza contrattuale del potere di Roma, abituata da sempre a comandare e basta. Da soli, i cittadini della Valle d’Aosta non vanno da nessuna parte. Non dimentichiamo mai che dal 1191 con la Carta delle franchigie concessa dal Conte Tommaso I° di Savoia fino alla rivoluzione Francese del 1789 le istituzioni hanno funzionato grazie al Conseil Général des Trois Etats ed al Conseil des Commis: la pubblicazione del “Règlement particulier pour le Duché d’Aoste” porta la data del 13 agosto del 1773. Ci ha pensato Vittorio Amedeo III° a cancellare quello che restava dei privilegi concessi ai fedelissimi “particuliers” del Ducato. Forse, rileggendo le vicissitudini che hanno portato alle lotte per l’autonomia prima e dopo la caduta del Regime, basterà un sussulto di orgoglio per mobilitare le energie necessarie in vista dei traguardi da raggiungere: l’esempio ed il sacrificio di Émile Chanoux sono fondamentali per la rinascita di una vera coscienza autonomistica.

LE DERNIER MOT A’ ÉMILE CHANOUX

Su “L’Echo de la Vallée d’Aoste” (1923) Émile Chanoux, a soli 17 anni, scriveva tra l’altro: “Si le peuple sentira qu’uni, sa vie morale et matérielle est plus entière, il formera, par ce fait même, une patrie, une nation, dans le vrai sens, même si elle est encore divisée politiquement. Si, au contraire, les liens qui l’unissent sont un poid, sont des chaînes, la patrie n’existera plus, même si l’État politique continuera à unir ces membres épars”.

In “Federalismo ed Autonomie”, commentando il memorandum di Chivasso, Émile Chanoux scrive tra l’altro: “Tutti i popoli hanno diritto di conservare i propri caratteri, la propria personalità etnica e storica, a qualsiasi complesso politico appartengano ”.

En conclusion, je veux bien rappeler aussi les groupements et les personnages qui ont caractérisé la lutte pour sauver le particolarisme valdôtain. Avant tous “La Ligue Valdôtaine” pour la protection de la langue Française instituée en 1909, après les “ Pays d’Aoste ” paru en 1913; le Parti Populaire Italien fondé le 18 janvier 1919 par Louis Sturzo (rappelons le formidabile “Appello ai liberi e forti”), la pétition du 7 avril 1919 adressée par La Ligue Valdôtaine au Président du Conseil des Ministres Orlando, La Jeune Vallée d’Aoste (groupe d’action régionaliste) fondée en 1925, le mémorandum de Chivasso (1943) , le message de Noël du Pape Pie XII e prononcé le 24-12-1941 qui proclama le respect des droits de minorités ethniques et linguistiques (…il n’y a pas de place pour l’oppression ouverte ou dissimulée des particularités culturelles et linguistiques des minorités nationales, pour l’entrave et le resserement de leurs capacités économioques, pour la limitation ou l’abolition de leur fécondité naturelle….. l’ Autorité compétente de l’État respecte les droits des minorités … ).

CONCLUSIONE: DOV’E’ L’AUTONOMIA ?

E’ IN UN ALTROVE……

Dal 1945 ad oggi, lentamente – inesorabilmente – si è compiuuto il tradimento delle “promesse” romane, lo scadimento della sedicente autonomia “concessa” a mera routine burocratica dimessa, muta sottomessa ai centri di potere annidati nella vecchia Roma cesariana, da sempre incline al comando come caput mundi, e nei suoi “sistemi” di governo. La Valle d’Aosta può contare, come Leonida alle Termopili nel V° secolo a.C. , su piccoli Efialte: in questi 80 anni ne abbiamo visti passare tanti ed alcuni addirittura dentro le Istituzioni pronti ad arraffare prebende senza neanche conoscere tutti i 74 Comuni della Valle o le materie nelle quali la V.D.A. ha competenze statutarie primarie o concorrenti. La conquista pura e semplice del potere consiliare e della possibilità di gestire le già scarse risorse a disposizione, hanno messo in secondo piano la lotta per il rispetto dello Statuto speciale – cioè di una parte della Costituzione Italiana avente rango di legge costituzionale – e per quella relativa alla tutela dei diritti di proprietà secolari, franchigie comprese, facilamete aggirati sin da subito come se la Regione – le Regioni – non fossero esse stesse “lo Stato” . Quando si invoca “l’interesse nazionale” non bisogna dimenticare che esso attiene anche alle Regioni, specie se esse sono titolari della proprietà che viene dichiarata con tanta sicumera “oggetto” dell’interesse nazionale nella sua articolata versione statale.

E’ VENUTO MENO IL CONCETTO DI POLITÉIA