Valle d’Aosta commemora 23/o anniversario dell’incendio del Traforo del Monte Bianco

A 23 anni dalla tragedia del Monte Bianco, oggi occorre rinnovare il ricordo e il cordoglio di tutte le istituzioni regionali per quella che rimane una ferita aperta nella nostra regione”. Così il Presidente della Regione Erik Lavevaz e il Presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin commemorano oggi il 23/o anniversario dell’incendio del tunnel del Monte Bianco, ricordando le 39 vittime della tragedia.

“La memoria di quel 24 marzo 1999 – aggiungono i Presidenti Lavevaz e Bertin - va coltivata con rispetto e determinazione per confermare la nostra vicinanza alle famiglie delle 39 vittime del terribile rogo, per valorizzare il grande ed eroico lavoro di tutti coloro che operarono nei soccorsi, ma anche per riflettere su come la Valle d’Aosta ha saputo rialzarsi, reagire e guardare al futuro, ritrovandosi, come comunità, più coesa e capace di prospettive”.

l 24 marzo 1999, a belga Volvo-camion con rimorchio refrigerato contenente 9 tonnellate margarina e 11 tonnellate Farina sul lato francese il tunnel nel. Pochi istanti dopo, nel tunnel, il camion ha cominciato a mostrare segni di fumo. Il camion si è fermato al centro del tunnel e ha preso fuoco quasi immediatamente. 25 veicoli che seguivano il camion nel tunnel, con 38 occupanti in totale, sono rimasti bloccati nel fuoco e non poteva più scappare. Morirono carbonizzate 39 persone.