Approvata una mozione per la riduzione dei costi dell'energia e dei carburanti

Sostenere ogni iniziativa, ad ogni livello istituzionale, per la definizione di interventi volti alla riduzione dei costi dell'energia e dei carburanti. È quanto prevede una mozione approvata all'unanimità e presentata dai gruppi Lega Vallée d'Aoste, Pour l'Autonomie e il Consigliere Baccega (Misto).

Il Vicecapogruppo della Lega VdA, Stefano Aggravi, illustrando l'iniziativa, ha sottolineato: «Il caro carburanti sta interessando tutti in maniera importante. A livello nazionale siamo di fronte al sesto intervento tampone: il "decreto taglia prezzi" che prevede una riduzione limitata per trenta giorni sul costo della benzina e del gasolio. Tuttavia, l'impennata dei prezzi è continua e la mozione che presentiamo vuole impegnare il Governo regionale sostenere ogni iniziativa per gli interventi sulla riduzione dei costi dell'energia e dei carburanti e di chiedere ai nostri rappresentanti in seno al Parlamento italiano di sostenere ogni iniziativa utile in tal senso.»

L'Assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy (nella foto in piedi), ha dichiarato: «Siamo a favore della mozione che impegna tutti noi, nei differenti ruoli politici, a mettere in campo interventi utili a calmierare una situazione i cui sviluppi non sono chiari. E' necessario un intervento a sostegno di famiglie e imprese. Come Regione Valle d'Aosta abbiamo chiesto di emendare il Dl.17 e di portare al 5% anche l'aliquota IVA che riguarda il teleriscaldamento e abbiamo altre iniziative in corso. Le risorse richieste per mettere in campo azioni di sostegno sono sempre più ingenti e faremo la nostra parte con la serietà e la concretezza che abbiamo avuto in questi ultimi due anni.»