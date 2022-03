Les lauréats du XXVIIe Prix littéraire René Willien

Dans le cadre des Journées de la Francophonie 2022, vendredi 30 mars, à 17 heures, dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional d’Aoste, le Président de la Région Erik Lavevaz et le représentant du Centre culturel René Willien, Roberto Willien remettront leurs prix aux lauréats de la XXVIIe édition du Prix littéraire René Willien.

Ce prix – qui porte le nom d'un des grands promoteurs des traditions locales et des principaux chercheurs dans le domaine de la culture valdôtaine – récompense chaque année les éditeurs qui se sont distingués par la publication d'ouvrages relatifs à la Vallée d'Aoste et présentant un intérêt historique, culturel, social, géographique, ethnographique et scientifique, dont une partie du texte au moins est rédigée en français ou en francoprovençal.

D’après le règlement en vigueur, le jury a décidé d’attribuer les prix suivants :

Le premier prix est décerné à l’association culturelle Poetica del Territorio, éditeur de l’ouvrage « La Via Francigena in Valle d’Aosta », photos d’Enrico Formica et textes de Maria Vassallo.

Il s’agit d’un livre magnifiquement illustré, dont la présentation typographique et la qualité des images sont excellentes. Le volume offre un aperçu essentiel, mais bien réalisé, des lieux concernés par la Voie Francigène, avec des innovations par rapport aux ouvrages précédents sur ce thème : un superbe outil pour découvrir et raconter le territoire.

Le deuxième prix couronne la maison d’édition Imprimerie valdôtaine pour l’ouvrage promu par le Diocèse d’Aoste et intitulé « Le clergé valdôtain de 1958 à 2020 » de Renzo Besanzini.

Cet ouvrage revêt une valeur particulière, surtout du point de vue de la documentation. Un travail méticuleux et riche d’informations utiles pour la recherche dans le domaine de la culture, tant religieuse que locale.

Le troisième prix est décerné à la maison d’édition Tipografia DUC pour l’ouvrage « Sœur Martine. La sœur aux bonnes herbes qui soignait les corps et consolait les esprits » d’Anna Montrosset du Centre d’études « Les Anciens remèdes » et Carlo A. Rossi de l’Association Valdôtaine Archives Sonores.

Ouvrage dédié à la mémoire d’un personnage remarquable et documentant des pratiques ancestrales encore vivantes. Une recherche détaillée et articulée, dont la présentation est complétée par un support sur CD.