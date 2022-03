Il Soroptimist Club Valle d’Aosta e solidarietà binomio inscindibile

Non si può rimanere indifferenti, di fronte alla terribile e spregevole guerra che da un mese scuote l’Ucraina e il mondo tutto, provocando l’esodo di milioni di disperati -specie donne e bambini – che per salvarsi la vita abbandonano la loro casa, lasciando i loro uomini a combattere per la difesa della patria, per affermare il diritto di autodeterminazione dei popoli e il valore della democrazia.

Anche il Club Valle d’Aosta condivide la loro disperazione e cerca di fare la sua parte, aderendo all’ iniziativa della Presidente nazionale, Giovanna Guercio, che ha aperto una sottoscrizione per destinare immediatamente fondi all’emergenza. Il contributo deliberato è di 3.500 euro che vanno ad aggiungersi a quelli di oltre cinquemila socie del Soroptimist, organizzate in 160 club italiani.

Il protocollo d’intesa, firmato dal Soroptimist International e dalla Protezione civile e dell’Associazione Nazionale Alpini l’ANA, prevede un forte e costante impegno per le calamità e le emergenze umanitarie e si è concretizzata, in questa prima occasione di collaborazione, nella donazione di una tendostruttura consegnata alla Protezione civile che opererà con il supporto tecnico e operativo dell’ANA.

Grande la soddisfazione della Presidente nazionale che ha così commentato: "Solidarietà, responsabilità civica e un forte impegno a fianco della Protezione Civile e dell’Associazione Alpini nelle calamità e nelle emergenze umanitarie è l’obiettivo della collaborazione, del protocollo d’intesa di crescente attualità in queste drammatiche settimane che vedono l’Italia a sostegno dei profughi ucraini.”

Ma il Club Valle d’Aosta ha voluto fare un ulteriore passo: il Direttivo ha, infatti, votato una raccolta fondi tra le socie destinata a supportare i bisogni dei profughi che giungeranno in Valle.

Alessandra Fanizzi, presidente del Soroptimist Valle d’Aosta (a sn nella foto) nella foto, ha espresso il suo grazie sentito a tutte le socie, sottolineando “come il contributo del Club sia solo un piccolo contributo, ma fatto con amore e condivisione della tragedia abbattutasi sulla popolazione ucraina. Aiutare i profughi di questo paese è un nostro dovere e il nostro auspicio è che si arrivi presto alla tanto auspicata pace, a oggi purtroppo ancora lontana. Questo fondo sarà gestito in collaborazione con la Sezione Valdostana dell’ANA che fa capo a Carlo Bionaz, che valuterà gli interventi da fare e supporterà operativamente il Soroptimist nel suo impegno”.