Au Splendor demain "L'école des femmes" de Molière

Le spectacle fait partie des événements de la Saison culturelle organisés pour célébrer les Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste et sera joué dans la langue originale. Fruit du génie de Molière, la comédie en vers, divisée en cinq actes, a été représentée pour la première fois au Théâtre du Palais Royal à Paris le 26 décembre 1662.

Trois siècles plus tard, "L'école des femmes" parvient encore à nous étonner par son étonnante modernité et son actualité: à une époque comme la nôtre, marquée par la controverse sur le mariage comme droit pour tous, le retour de l'intégrisme et le port du voile, la pièce pose la question de l'accès des femmes au savoir, de leur statut au sein de la famille et de la société, et redonne sa place centrale à l'amour.

"Nous avons travaillé sur 3 axes- explique Carlo Boso-: l'adaptation du texte et de de la pièce, le jeu d'acteur et les emprunts à la commedia dell'arte (décor, chants, pantomime…)". Il ajoute: "Le texte a été épuré, permettant de gommer les références à une société qui ne ressemble plus à la nôtre. Et afin de rompre le rapport distancé au public, le personnage d'une conteuse- chanteuse a été créé, qui présente et cadre le récit accompagnée d'un limonaire".

Les billets sont en vente au guichet de la Saison culturelle, au Musée archéologique régional ou sur le site web www.ticketone.it. Les places encore disponibles seront mises en vente le jour de la représentation, au guichet du théâtre Splendor d'Aoste, à partir de 13h30. Pour assister à la pièce, les spectateurs doivent se présenter à l'entrée, à partir de 19h45, munis d'un pass sanitaire renforcé, d'une pièce d'identité et d'un masque Ffp2.