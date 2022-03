À l’École hôtelière de Châtillon inauguration de la plaque officielle ‘LabelFrancEducation’

Mercredi 30 mars 2022, à 10h30, à l’École hôtelière de Châtillon, la représentante de l’Ambassade de France, Mme Agnès Pallini-Martin, la Surintendante aux écoles, Mme Marina Fey, l’Assesseur à l’Éducation, à l’Université, aux Politiques de la jeunesse, aux Affaires européennes et aux Sociétés à participation régionale de la Région autonome Vallée d’Aoste, M. Luciano Caveri et Mme Anna Jans, dirigeante de l’École hôtelière de Châtillon participeront à la cérémonie pour la remise du LabelFrancEducation à l’Institution Scolaire.

Il s’agit d’une importante récompense qui est délivrée, depuis 2012, par le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) aux Institutions scolaires qui ont offert, dans leur projet de formation, une place particulièrement significative à la langue française. Par ce label le Ministère reconnaît la qualité de l’offre formative de l’institution scolaire et l’engagement dans les activités pour l’apprentissage de la langue et de la culture française.

M. l’Assesseur à l’Éducation a manifesté toute sa satisfaction pour ce prix qui a été décerné à une école de la Vallée d’Aoste. «Le français représente pour nous la source de l’autonomie – affirme M. Caveri – mais principalement un atout pour nos jeunes leur permettant de s’intégrer dans une société de plus en plus plurilingue et interculturelle où la connaissance de plusieurs langues est indispensable».

Mme la Surintendante des écoles a mis en évidence que: «Il est important de savoir que nos élèves s’épanouissent dans un environnement francophone et plurilingue. Grâce à des enseignants dynamiques et à des méthodes pédagogiques innovantes, grâce à des élèves et à des parents motivés, la qualité de l’enseignement des langues progresse».