À la bibliothèque d'Aoste conférence sur Augusta Praetoria

Un voyage dans le temps pour revivre les différentes phases de la vie d'Augusta Praetoria, à partir des dernières découvertes archéologiques dans la partie ouest de la ville. Demain, à 18h, la bibliothèque régionale Bruno Salvadori d'Aoste organise la conférence "Les racines de la bibliothèque: la Porta Decumana et ses alentours à l'âge romaine". L'événement s'inscrit dans le calendrier des manifestations prévues pour les Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste et fait partie de la revue Bibliorencontres 2022.

Parmi les intervenants, il y aura Alessandra Armirotti, archéologue de la surintendance des Biens culturels de la Vallée d'Aoste, Cinzia Joris, archéologue et présidente de la Société valdôtaine de préhistoire et d'archéologie, et Maria Cristina Ronc, également archéologue et responsable scientifique du Musée archéologique régional. Au cours de la conférence, on présentera les résultats des dernières fouilles archéologiques menées dans la partie occidentale de la ville d'Aoste.

L'entrée est gratuite. L'événement sera également diffusé sur le portail du réseau des bibliothèques de la Vallée d'Aoste. La vidéo sera ensuite disponible sur la chaîne Youtube de la bibliothèque régionale.