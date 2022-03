CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DELLA RUSSIA E DELL’UCRAINA

Venerdì 25 marzo 2022, solennità dell’Annunciazione del Signore, il Santo Padre presiederà la celebrazione nella Basilica di San Pietro alle ore 17:00 durante la quale consacrerà la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Papa Francesco chiede a tutte le Diocesi del mondo di unirsi alla sua preghiera nelle parrocchie e soprattutto nelle chiese cattedrali.

Nella cattedrale di Aosta sarà predisposto un maxischermo con il collegamento in diretta allo scopo di partecipare alla celebrazione papale e di pregare assieme al Santo Padre per invocare il dono della pace. Sono invitati in modo particolare i sacerdoti e i fedeli della città. Sebbene sia prevista la trasmissione televisiva in mondovisione, oltre che attraverso i consueti mezzi di comunicazione sociale, l’invito è di vivere - nel limite del possibile - comunitariamente questo momento di preghiera.