Venerdì 25 marzo presidio del personale sanitario in piazza Deffeyes

Le Funzioni Pubbliche Cgil-Cisl-Uil scandiscono a gran voce le parole giustizia e salute per tutti, e chiamano a raccolta tutto il personale della sanità valdostana.

Le motivazioni vengono declinate dalle tre organizzazioni sindacali e sintetizzate così in “7 perché “, ma al centro ci sono "Una sanità più giusta e la salute di tutti noi".

ELEZIONI RSU 5-6-7 APRILE, PERCHÉ É IMPORTANTE ANDARE A VOTARE

Perché le lavoratrici e i lavoratori potranno partecipare democraticamente dopo quattro anni, esercitando il diritto del voto e scegliendo i loro rappresentanti nelle trattative con l'Azienda sanitaria.

Perchè, con il rinnovo del contratto collettivo, i temi di discussione e di contrattazione aziendale che affronteranno le nuove RSU, assumeranno ulteriore importanza sulla valorizzazione della carriera professionale e sulle maggiori risorse messe in disponibilità.

Perché la riforma dell'ordinamento professionale, degli avanzamenti di carriera e della ripartizione dei fondi, devono avere le caratteristiche dell'universalità, della redistribuzione delle risorse, del merito e della professionalità.

Perché FP CGIL, CISL FP e UIL FPL nazionali stanno procedendo alla contrattazione nazionale unitariamente, per non lasciare indietro nessuno e per riconoscere a tutti il giusto merito.

Perché FP CGIL, CISL FP e UIL FPL regionali, stanno rivendicando con la REGIONE VALLE D'AOSTA tutte le risorse necessarie ai prossimi aumenti contrattuali.

Perché il prossimo compito delle RSU sarà sostenere questi valori, sennò prevarranno egoismi, solitudini e frustrazioni.

Perché dopo due anni di fatiche immani e di organici insufficienti, e comunque di continua dedizione alla salute della collettività, meritiamo tutti giustizia e non facili promesse.

Venerdì 25 marzo in piazza Deffeyes , dalle ore 10 alle 12 presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità regionale. “Vogliamo una sanità più giusta, perché ne va della salute di tutti noi”.