"La montagna non è un museo da chiudere in se stesso, ma un territorio vivo, che solo la presenza di imprese competitive e vitali sarà in grado di preservare davvero, consentendo di fronteggiare le sfide economiche e sociali dei prossimi decenni". Lo ha detto Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale, intervenendo all'evento organizzato da Unindustria "Metromontagna. Una nuova visione per le terre alte".



"Lo sviluppo economico, la gestione dei fondi del pnrr e la garanzia di stesse opportunità devono essere garantiti a tutti i territori se vogliamo che nessuno sia lasciato indietro e combattere i divari- ha spiegato Grassi- Un contributo fondamentale può essere offerto dalla digitalizzazione delle aree interne sia come accessibilità ai servizi pubblici sia come lavoro a distanza, altro grande mercato tutto da scoprire. Ma per certi versi l'infrastruttura fisica di collegamento resta il simbolo di ciò che è necessario fare nei territori montani: rompere l'isolamento e unire, trasformando gli ostacoli fisici in un'opportunità. Occorrono scelte forti, a partire dal robusto, diffuso e durevole investimento infrastrutturale"

Per "trattare la montagna con uno schema nuovo rispetto ai metodi finora seguiti" secondo Grassi lo si fa in due modi: "valorizzando le caratteristiche peculiari dei singoli territori e mettendo attorno a un tavolo sistemi economici, imprenditoriali e istituzioni. Territorio e coesione sono due parole chiave fortemente interconnesse e che trovano ancora maggiore incisività in aree particolarmente svantaggiate, come quelle interne, dal punto di vista infrastrutturale. Il territorio è l'infrastruttura da cui partire per una lungimirante ed efficace politica di sviluppo. Più è delicato l'ecosistema di riferimento più è necessaria un'attenta analisi dei fabbisogni e del reale impatto delle azioni da realizzare".



L'ambiente è "la variabile determinante per il governo di territori così delicati e va incorporata nei contenuti progettuali e gestita adeguatamente sul piano procedurale, formale e politico. Questo non deve causare ulteriori aggravi nei processi decisionali- ha aggiunto Grassi- non bisogna creare contrapposizioni tra collettività e istituzioni, il rischio è che soprattutto in territori come questi prevalga l'immobilismo travestito da conservazione. E quindi la legittima valorizzazione delle differenze diventi un pretesto per chiudersi in esse. Questo va evitato".

L'importanza economica "della montagna e del suo tessuto produttivo, così come delle aree interne, è un valore che non possiamo permetterci di trascurare- ha proseguito Grassi- Una nuova politica territoriale delle aree interne deve essere in grado di rispondere alla dimensione nazionale della coesione territoriale. Quindi non solo ridurre distanze tra nord e sud, centro e periferie, aree urbane e interne provando a restituire protagonismo a luoghi marginalizzate dalle politiche pubbliche degli anni passati che inoltre di una rinnovata attenzione per la garanzia dei servizi essenziali e di rilancio delle vocazioni produttive. Una politica nazionale va portata avanti insieme alle comunità locali suscitando il protagonismo della cittadinanza attiva, promuovendo lo scambio di nuove prassi e un numero maggiore di nuovi poli di innovazione sociale. Affrontare il tema delle arre interne significa anche occuparsi delle aree montane, che coprono più del 54% della superficie nazionale. La montagna è certamente un luogo dove fare impresa è più difficile ma i dati parlano di un tessuto imprenditoriale vivace, con un tasso elevato di imprenditorialità e ad alta produttività che genera un valore aggiunto di quasi 48 miliardi di euro annui". (Dire)