Tra Regione Valle d’Aosta e ANAS coordinamento e comunicazione

“ANAS conferma anche per il 2022 un intervento di 15 milioni di euro sulle due strade statali valdostane, la 26 e la 27, che rappresenta un impegno di circa 105.000 euro per ogni chilometro. All’impegno di ANAS si somma quello della Regione che gestisce direttamente circa 500 chilometri di strade regionali, 337 ponti e una cinquantina di gallerie”. E’ quanto ha riferito oggi l’Assessore regionale alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio Carlo Marzi nel corso di una conferenza stampa dedicata agli interventi di manutenzione straordinaria che ANAS ha programmato tra la primavera e l’estate nella regione.

“Un lavoro congiunto tra la Regione Valle d’Aosta e ANAS di coordinamento e di comunicazione – ha proseguito l’Assessore Marzi - per rappresentare che è naturale che ad una attività così importante corrisponda la possibilità di imprevisti rallentamenti della circolazione: siamo consapevoli che con le due statali posizionate nel fondo valle e con la possibilità di intervenire con i lavori per circa soli sei mesi all’anno è concreta la contemporaneità dei cantieri, ma siamo ancor più consapevoli che è fondamentale proseguire in un’opera di manutenzione programmata straordinaria annuale”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il Coordinatore del Dipartimento regionale Infrastrutture e Viabilità ing. Sandro Glarey, il responsabile della Struttura territoriale ANAS Piemonte e Valle d’Aosta ing. Angelo Gemelli, l’ing. Marianna Sabatino e il geom. Luigi Castellone dell’area gestione rete ANAS Valle d’Aosta.

“Il fatto che ANAS abbia chiuso nel 2021 8 interventi di manutenzione e che nel corso di quest’anno proseguano 12 interventi già avviati lo scorso anno -sospesi per la stagione invernale- e ne vengano avviati 6 nuovi rappresenta una buona notizia - ha aggiunto l’Assessore Marzi - ma c’è l’assoluta necessità di venire incontro alle esigenze degli automobilisti soprattutto nel corso dell’estate, legate alle specificità della Valle d’Aosta, riducendo gli imprevisti causati dagli interventi sulla viabilità con la possibilità di intervenire sui cantieri, limitandone gli orari nei mesi di luglio e agosto e anche, ove possibile, limitandone il numero nei fine settimana del periodo estivo”.

MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANAS IN VALLE D’AOSTA

Anas gestisce in Valle d’Aosta 144 km di strade e, in controtendenza rispetto al passato, negli ultimi anni ha impresso un cambiamento radicale nella propria strategia di investimento per lo sviluppo e la mobilità della Regione e del Paese, ponendo al centro, per la prima volta, la manutenzione e il potenziamento della rete stradale.

I numeri della Manutenzione Programmata in Valle d’Aosta

A partire dal 2021 Anas ha predisposto un piano di investimenti che consiste nello stanziamento di circa 15 milioni di euro l’anno da destinare agli interventi di Manutenzione Programmata. Anche per il 2022, quindi, la spesa prevista in Valle d’Aosta ammonta a un totale di circa 15 milioni. L’iniezione su base annuale di tali risorse è destinata alla manutenzione, all’adeguamento e alla messa in sicurezza della rete stradale: dal corpo stradale alle opere d’arte, dalle barriere guard-rail alla segnaletica orizzontale e verticale, dall’illuminazione agli impianti tecnologici.

Gli interventi in riavvio dalla primavera

Nel corso di quest’anno proseguiranno 12 interventi già avviati nel 2021 e sospesi per la stagione invernale. I lavori saranno riattivati a partire dalla primavera. Tra questi il ripristino strutturale e corticale con impermeabilizzazione degli impalcati, rifacimento giunti e adeguamento barriere dei viadotti Palleusieux, Pianbiolley, Torrente Verrand, Courmayeur, Dolonne, Torrente Sapin, Entreves, tra il km 0 e il km 7,580 della statale 26 Dir “della Valle d’Aosta”, i lavori di risanamento conservativo dei viadotti Tovè e Bumaz sulla statale 27 “del Gran San Bernardo” e dei viadotti San Valentino e Montbardon sulla statale 26 “della Valle d’Aosta” oltre ai lavori di sistemazione dei muri di sostegno e di controripa tra Villeneuve e Avise, sulla SS26 e a Entreves, sulla SS26 Dir.

Interventi in avvio entro l’anno

Nell’anno 2022 Anas prevede di avviare 6 nuovi importanti interventi che riguardano, ad esempio, il ripristino strutturale e corticale con impermeabilizzazione degli impalcati e regimentazione delle acque, ripristino giunti di dilatazione e sostituzione appoggi di quattro ponti tra Bard e Broccard, sulla SS26, e, particolarmente significativo per il miglioramento del collegamento stradale, l’adeguamento alla categoria C1 con rettifica planoaltimetrica della statale 26 “della Valle d’Aosta” tra Hone e Arnad. Si segnala, tra le altre lavorazioni di prossimo avvio, anche la sistemazione e l’adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti saltuari tra La Thuile e Pré-Saint-Didier e il risanamento conservativo dei viadotti Villeneuve e Champagne, a Villeneuve.

Gli interventi completati nel 2021

Sono 8 gli interventi di manutenzione programmata completati da Anas nel corso del 2021. Tra gli altri si segnala la sistemazione dei versanti tra Elevaz e Chenoz e a Verrez, sulla statale 26, oltre all’adeguamento dell’illuminazione della galleria ‘Pré-Saint-Didier’ tramite rimozione di tutti i punti luce esistenti e realizzazione di un nuovo impianto con tecnologia LED a basso consumo energetico (relamping). Il medesimo intervento è stato completato anche in galleria ‘Gignod’, sulla statale 27 Var “Variante di Gignod”.

La manutenzione, oltre ad aumentare la vita delle infrastrutture, garantisce la capacità trasportistica dell’infrastruttura, la sicurezza e il comfort. Questo avviene secondo standard aggiornati, senza consumare territorio e con basso impatto ambientale. In questo modo si passa da una manutenzione straordinaria a una manutenzione programmata, che tiene cioè conto delle reali condizioni delle infrastrutture così come rilevate e dell’importanza delle direttrici.

Anche per l’anno 2022 l’attivazione dei cantieri sarà programmata in modo da conciliare i lavori con l’esigenza di preservare il più possibile la fluidità della circolazione sul territorio. Inoltre come già nel 2021, durante la stagione estiva – in occasione della quale si registrano picchi di traffico particolarmente intenso per gli spostamenti turistici da e per le località di villeggiatura – Anas sospenderà la maggior parte delle cantierizzazioni mantenendo in vigore le sole limitazioni inamovibili per motivi oggettivi di sicurezza della circolazione.