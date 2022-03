EMERGENZA UCRAINA - Iniziativa del Comune di Quart e OPERA Omnia ONLUS

Vista la positiva esperienza maturata nella fornitura di beni di prima necessità ai cittadini maggiormente colpiti dalla pandemia, il Comune di Quart ha deciso di continuare la collaborazione con l’associazione Opera Omnia ONLUS anche per quanto riguarda l’aiuto ai profughi ucraini che fuggono dalla guerra.

In attesa di nuove disposizioni da parte del coordinamento regionale in merito alle raccolte di beni da inviare nelle zone di guerra, l’Amministrazione comunale ed Opera Omnia forniranno alimenti e beni di prima necessità (farmaci, pellet, gas, prodotti per l’infanzia, etc.) a tutti i nuclei familiari e singole persone ospitate sul territorio comunale.

Chiunque volesse contribuire all’acquisto dei beni di cui sopra può farlo attraverso una donazione sul conto corrente

IBAN IT90Z0858731730000040195<wbr></wbr>695 intestato all’associazione OPERA OMNIA ONLUS,

Indicando la causale “Emergenza Ucraina-Comune di Quart”.