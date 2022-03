Aosta: Finalmente verso pedonalizzazione Arco Augusto

L'esperimento dell'Arco d'Augusto pedonale prosegue ed entro la primavera le due rotonde di via Monte Emilius, utili a rimuovere le auto dalla piazza che ospita il monumento simbolo di Aosta, dovrebbero arrivare all'appalto. Il Comune sta validando la progettazione esecutiva delle due opere, che prevedono un investimento tra i 100.000 e i 200.000 euro.

"L'unico timore è che la revisione dei prezzi, vista la particolare congiuntura economica dovuta all'aumento dei costi dell'energia, delle materie prime e alla guerra in Ucraina, possa rallentare i tempi", dice Andrea Florio, dirigente dell'area Sviluppo e Gestione del territorio del Comune di Aosta, parlando alla seconda commissione Politiche del territorio e Opere pubbliche del Consiglio comunale. La sistemazione di via Monte Emilius è alla fase del progetto preliminare; è previsto anche l'allargamento del "ponte nuovo" sul Buthier, realizzato nel 2010 ma non adatto al passaggio di autobus e mezzi lunghi. Le due rotonde alla testata di via Monte Emilius sono invece alla progettazione esecutiva. "Questa è un'opera finanziata con i fondi della legge regionale per Aosta capitale- spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto- che finanzia sia le opere definitive, sia quelle sperimentali. Le due rotonde di via Monte Emilius sono opere abbastanza semplici e non molto costose, che sicuramente permette di fare un salto positivo nell'allontanamento della circolazione veicolare dal centro storico. Si potrà chiudere la parte di viale Giuseppe Garibaldi tra la piazza dell'Arco d'Augusto e via Torino, spostando il traffico di attraversamento nord-sud più a est e immaginando una nuova conformazione della città pedonale che si estenda un po' più a est di quanto è oggi". Via Monte Emilius è il nodo per pedonalizzare l'Arco.

"L'attuale parziale pedonalizzazione non poteva essere completata perché si interromperebbe il collegamento nord-sud- dice Florio- ed è necessario fornire un percorso alternativo, che passa attraverso via Monte Emilius, oltre a convogliare il traffico sul 'ponte nuovo', che però ha alcuni problemi di carattere dimensionale su cui dobbiamo intervenire". Via Monte Emilius sarà sistemata con due rotonde, una all'incrocio con via Clavalité, una su corso Ivrea. Sarà realizzato anche un parcheggio pubblico nell'area del "voltino", in via Clavalité. In un secondo tempo sarà fartta la sistemazione complessiva di via Monte Emilius, "realizzando marciapiedi dove mancanti, ricollocando i parcheggi su strada in aree dedicate" aggiunge il dirigente. Che conclude: "L'obiettivo è di andare in gara rapidamente con la prima parte dei lavori sperimentali".

