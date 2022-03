Giornata mondiale della Sindrome di Down

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità spesso fa riferimento al tema dell’inclusione. Se è ampiamente accettato che tutti dovrebbero avere le stesse opportunità, partecipare alle stesse attività e godere delle stesse esperienze nella vita, nella realtà le persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive oggi non beneficiano di una piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società.

“L’inclusione nei confronti delle persone in difficoltà deve essere una priorità per una società moderna, deve divenire quotidianità e non solo restare un evento - , sottolinea l’Assessore alla Sanità, Roberto Barmasse -. Il 21 marzo, quindi, non deve rappresentare solo una ricorrenza e l’inclusione si può realizzare nel quotidiano: in famiglia, a scuola, con gli amici e naturalmente sul luogo di lavoro. In Valle d’Aosta ci sono ottimi esempi di inclusione nel mondo del lavoro e questo fa ben sperare per il futuro. Ad oggi non c’è una cura che consenta di guarire, ma i progressi degli ultimi anni e una presa in carico precoce possono garantire delle prospettive e una qualità di vita inimmaginabili fino a poco tempo fa.”