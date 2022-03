Nus: Serata d'informazione sulle assicurazioni del Cai per le attività in montagna

Una delle prime ricadute dell’entrata in vigore ad inizio anno del decreto legislativo è l’obbligo di stipulare una polizza sulla responsabilità civile per coloro che percorrono le piste da sci: con un attento lavoro di contrattazione la sede centrale del Cai è riuscita ad ottenere condizioni interessanti per le attivazioni dedicate ai soci che vanno ad aggiungersi alle coperture - soccorso alpino, infortuni, attività all’estero - già comprese nell’iscrizione annuale per coloro che partecipano ai programmi delle sezioni.



Alle suddette polizze s'affiancano ulteriori integrazioni che i componenti del sodalizio possono richiedere a condizioni economiche di tutto rilievo, e con un ampio ventaglio di rischi assicurati. Per meglio focalizzare la tematica il Cai gruppo regionale Valle d’Aosta propone un incontro pubblico al quale interverrà Giancarlo Spagna, consulente che ha seguito in prima persona l’iter di definizione delle polizze per conto del Club alpino italiano.



La serata, ad ingresso libero con i protocolli stabiliti nel rispetto della vigente normativa sanitaria, si avrà luogo il 28 marzo nella sala consigliare del municipio di Nus alle 20.45; per gli operatori dell’informazione che desiderassero approfondire l’argomento in separata sede Giancarlo Spagna sarà presente a partire dalle 20 e si è dichiarato disponibile per eventuali interviste personalizzate.