IL DISGELO DEI CAMPI ED IL CALORE DELLE ARMI : LA “RASPUTITSA”

Inspiegabile e sfacciata è la continuità di una strage che poteva essere evitata con un po' di buon senso. Poi, verranno le spiegazioni e come sempre verranno appesi i lenzuoli della pace: troppo tardi, sempre troppo tardi. Sono asciutte, ormai, le lacrime versate e rimangono le sfitte di ricordi fasciati dal rumore delle bombe, mentre il sangue versato sbiadisce nelle pieghe delle notti passate tremando.

Chi è riuscito a scappare non riesce a stare lontano e torna con il pensiero nei recinti di un dolore infinito. Così, rivede i volti cari, gli ultimi abbracci, i treni che partono verso la libertà , i bambini passati in mani sicure tra i finestrini e le rotaie della salvezza. Non c’è più tempo nemmeno per piangere; quel poco che resta del giorno è preso dalla nostalgia delle case abbandonate.

I palazzi sventrati sono la scusa per sognare di nuovo, quando la vita tornerà a sorridere nelle case ricostruite. I vivi conteranno i morti e quelli che ce l’hanno fatta sentiranno tutto il peso di una solitudine soffocata dal rimpianto della pace perduta. Tutto tornerà peggio di prima, perché le libertà slegate ed il triste esodo non suggeriscono certezze per il futuro.

L’Europa in bilico è scesa nell’abisso e non c’è scusa che tenga, quando si misura l’urgenza di una pace duratura. La debolezza di una unione priva di spessore e senza memoria si incolla ad un destino di libertà mutilate, mentre il mondo continua a cercare un potere credibile, che protegga la sorte dei popoli della Terra. Anche le preghiere sono esaurite e, forse, bisogna masticare nuove certezze saldate agli spigoli della vita che sarà.

Guai a noi, se a vincere sono i peggiori, perché vorrà dire che sono tornate le ombre del passato. Terzi Eneo Domizio Ulpiano (170-228) politico di rango e giurista romano diceva: “pacta sunt servanda” ed aggiungeva che : “Nessuno può essere punito per quello che pensa”. Fratello: non morire! Lascia le ombre sull’asfalto….più avanti c’è il bosco.