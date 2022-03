Si celebra oggi 21 marzo la 27^ Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie: istituita ufficialmente nel 2017 questa ricorrenza è nata nel 1996 per iniziativa di Libera che ha scelto il primo giorno di primavera come simbolo di risveglio della memoria e di rinascita sociale.



Tra le tante iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica organizzate su tutto il territorio nazionale, in questo giorno, il ricordo delle vittime di mafia passa attraverso la lettura di un lungo elenco di nomi e cognomi, persone note o sconosciute, tutte da non dimenticare, a cui si vuole dare un'identità concreta, così come è stato il loro sacrificio.



«Oltre a ricordare le vittime delle mafie, che è un nostro preciso dovere morale, - ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Alberto Bertin - usiamo questa Giornata per valorizzare la memoria come concreto strumento di contrasto a tutte le forme di criminalità organizzata. La lotta alle mafie dev'essere fatta su più terreni: non dimenticare è un presidio quotidiano e indispensabile di difesa della vita democratica. Al di là dell'importante valore commemorativo il 21 marzo segna il nostro impegno costante e mai sopito contro tutte le forme di criminalità organizzata che rubano la speranza».