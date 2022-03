Quart: Arriva il progetto a sostegno della mobilità sostenibile 'Boudza-Té Quart'

Considerato il risultato dello scorso anno che ha visto quindici Quarteins raggiungere la soglia minima di chilometri da percorrere per ricevere l’incentivo previsto, per il secondo anno il Comune di Quart proporrà il progetto a sostegno della mobilità sostenibile denominato 'Boudza-Té Quart'; molti dei partecipanti hanno infatti utilizzato assiduamente la propria bicicletta, sia tradizionale che a pedalata assistita, percorrendo anche più di mille chilometri nel periodo previsto dall’iniziativa.



I chilometri percorsi complessivamente da tutti i partecipanti sono stati 10.250 per un risparmio di 1125 kg di CO2, circa l’equivalente delle emissioni di un’auto che, in un anno, compie andata e ritorno da Quart ad Aosta per due volte al giorno, un piccolo ma significativo contributo nel raggiungimento delle finalità che Boudza-Té si pone quali la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute, oltre miglioramento della sicurezza stradale vista la presenza di meno auto sulla strada. Non ultimo il beneficio psico-fisico che ne deriva nella pratica della mobilità dolce.



Quest'anno verrà inoltre introdotta una novità, la registrazione e la rendicontazione dei chilometri percorsi verranno effettuate tramite un'app per telefono cellulare, realizzata in collaborazione con altri Comuni. Il regolamento e la modulistica per potersi iscrivere sono scaricabili alla pagina https://www.comune.quart.ao.it/progetto-boudza-te-2022/