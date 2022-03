Silvio Berlusconi sposa Marta Fascina: è stato un matrimonio simbolico…

Menù lombardo al "non matrimonio" di Berlusconi con la giovane Fascina. Duetto del Cav con Confalonieri, Matteo Salvini presente

Silvio Berlusconi e le "non nozze" con la fidanzata Marta Fascina: a Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza presente Matteo Salvini. Menù di carne e Pinot.

Si è celebrato nella piccola cappella di Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza, il “matrimonio simbolico” di Silvio Berlusconi con la parlamentare di Forza Italia Marta Fascina. Completo di Armani blu con un mughetto all'occhiello per il Cavaliere, mentre Marta Fascina indossa un abito bianco in pizzo francese, con corpetto, mezzo colletto e scollatura casta a V, oltre ad un ampio strascico bianco creato dallo stilista Antonio Riva.

Berlusconi si sposa, anche Matteo Salvini a pranzo. Menu' di carne e Pinot

Al pranzo anche Matteo Salvini. Questo il menù (lombardo) alla tavola di Villa Gernetto. Antipasto: Mondechili di vitello al limone con crema di sedano rapa. Primi: gnocchetti di ricotta e patate allo zafferano, robiola e pan pepato paccheri alla Vittorio. Secondo: tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote alla cannella.

Berlusconi e si sposa con la fidanzata, presenti il fratello e i figli tranne Piersilvio

Al "non matrimonio" presenti il fratello Paolo e i figli del Cavaliere Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti, mentre e' assente il secondogenito Pier Silvio, il quale in questo periodo preferirebbe tenersi lontano da eventi troppo affollati per paura del contagio da Covid.

Sono presenti, tra gli altri, alla cerimonia, accompagnata dalla musica di un violinista, Gianni Letta con signora, Marcello Dell'Utri con la moglie, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani con la compagna, Niccolo' Ghedini con la moglie e figlio, il medico personale del Cavaliere Alberto Zangrillo, Renato Della Valle, oltre ai parlamentari Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, Valentino Valentini, Vittorio Sgarbi, l'amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino con la compagna, l'ad di Publitalia, Stefano Sala, e il presidente del Consiglio di Vigilanza della Rai, Alberto Barachini.

Presenti, naturalmente, anche tutti i parenti di Marta Fascina. Duetto tra Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri alla festa di Villa Gernetto. Confalonieri ha suonato il pianoforte mentre Berlusconi cantava alcune canzoni francesi e, alla fine, 'O mia bella Madunina".