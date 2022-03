In 1.342 chiedono il rispristino di France 2

Si è chiusa con 1.342 firmatari la petizione "Rendez-nous France 2", lanciata sul sito change.org nei giorni scorsi dall'ex consigliere regionale ed ex sindaco di Quart, Giovanni Barocco, dopo che il canale francese non è più ritrasmesso in Valle d'Aosta.

La riorganizzazione dei canali per il passaggio all'alta definizione, dallo scorso 8 marzo, ha visto la fine della ritrasmissione del canale per problemi legali con France Télévision. Al posto di France 2, la Regione ha trovato un accordo per ritrasmettere il canale "all news" France 24.

"In una settimana abbiamo raccolto oltre 1.300 sottoscrizioni, per cui ringraziamo i cittadini- dice Barocco- e nei prossimi giorni consegneremo le firme raccolte, nel rispetto della legge sulla privacy, al presidente della Regione e al presidente del Consiglio regionale. Speriamo che questa petizione possa aiutarli nella loro azione per allargare la diffusione dei canali francofoni in Valle".