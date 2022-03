ÉVANGILE DE DIMANCHE: NOTRE DIEU EST SENSIBLE À NOS MISÈRES

Le carême est un mouvement, un exode vers Pâques. L'expérience de Moise, sa traversée du désert vers la montagne du Seigneur, Horeb, la révélation du nom de Dieu, l'invitation de Jésus à la conversion, vont éclairer notre méditation.

1. DIEU VOIT, ENTEND ET AGIT.

Dieu dit:"J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte, et j'ai entendu ses cris. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer".

Moise, le destinataire de cette parole est fugitif, vulnérable, étranger dans la terre de Madiane. La divine providence, fait que tout soit orienté vers le bien. Selon saint Augustin, dans son livre intitulé "De ordine", le monde est comme "un tableau mosaïque qui est compris dans l'ensemble et non dans l'isolement de ses parties"(De ordine,1,1,1-2,3). Dans cette vision, le mal apparent concourt au bien, et "rien n'arrive en dehors de l'ordre".

Moise, le pasteur du troupeau de Jéthro, ne savait pas que Dieu l'attendait pour une autre mission de devenir pasteur et libérateur de son peuple. En lui, une voix indéfinissable, indiscernable murmure au fond de son coeur: Traverse le désert de tes peines. Ne sois pas découragé par ta condition de réfugié, va au-delà du désert du désespoir. Le Seigneur t'attend!

2. LE NOM MYSTÉRIEUX DE DIEU.

Sur cette montagne sainte, Dieu apparaît dans une théophanie (manifestation cosmique). Moise voit le buisson qui brûle sans se consumer. Ce signe grandiose révèle d'une part, que Dieu est tel que rien de plus grand ne peut être pensé (id quo maius cogitari nequit) selon saint Anselme d'Aoste, et d'autre part, qu'Il brûle d'amour sans perdre sa nature.

Ce phénomène inhabituel crée chez Moise le double sentiment, l'attrait et la crainte (mysterium tremendum et fascinandum). Dieu l'appela au milieu du buisson: "Moise! Moise!". Dieu prend au sérieux l'homme. Il nous appelle par notre nom en vue d'une mission, d'un nouveau destin. Par conséquent, nous ne pouvons pas vivre dans l'anonymat aux yeux de Dieu.

Dieu révèle son nom à Moise, un nom mystérieux, "Je Suis qui je suis". Tu diras aux fils d'Israël "Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est "JE-SUIS". Le Je-Suis est le Dieu de nos pères, connu par ses exploits dans l'histoire. Ce double nom qui révèle la transcendance de Dieu et son immanence, exprime que Dieu est en même temps Loin et Proche. Son nom doit être sanctifié et ne doit pas être prononcé en vain.

3. APPEL À LA CONVERSION.

Il ne suffit pas de connaître le nom de Dieu pour faire sa volonté. Il faut se convertir à lui. Jésus dans l'Évangile nous met en garde contre notre incrédulité:"Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même".

Le contexte de cette parole est douloureux. Pilate venait de massacrer les galiléens qui offraient leurs sacrifices dans le temple. L'autre événement tragique est la chute de la tour du temple de Siloé qui a tué dix-huit personnes. Enfin, Jésus raconte la parabole de la vigne stérile. Y a-t-il un lien entre ces maux et le problème de conversion? Pourquoi Dieu sensible à nos misères semble laisser les sanguinnaires triompher dans leurs actions inhumaines? Si Dieu est juste, pourquoi permet-il que les méchants prospèrent, alors que le juste est persécuté? "Se Deus iustus, unde malum"?

L'enseignement de Jésus est réaliste. Premièrement, la religion n'est pas la garantie pour cette vie terrestre. Deuxièmement, il corrige la vision erronnée selon laquelle les victimes de la violence et des maux physiques sont le signe de leur péchés. Enfin, il nous invite à veiller et à faire attention au temps présent. Il ne faut donc pas retarder le temps de la conversion, car à chaque jour suffit sa peine.

Saint Paul écrit dans la seconde lecture: "Ainsi donc, celui qui se croit solide qu'il fasse attention à ne pas tomber". Les catastrophes naturelles ou les violences que les hommes subissent ne sont pas la sanction de Dieu. Toutefois, Dieu les permet, pour qu'il nous serve de leçon. La conversion signifie le renoncement au péché et l'adhésion au projet de Dieu de libérer son peuple de l'esclavage.

La conversion nous concerne tous. La parole de Jésus n'est pas réservée à une catégorie. Jésus dit aux puissants de notre monde:" Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez vous aussi malgré la confiance que vous avez mises dans l'argent, et dans les armes". Le psaume dit:" Aux uns les chars, aux autres les chevaux, mais à nous le nom de notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, nous, debout, nous tenons"(Ps20,8). Dans les actions ignobles, "Dieu est innocent"(Platon, République).

4. PRIÈRE DE CONFIANCE AU DÉSERT DE LA VIE.

Seigneur, Dieu de nos pères, tu n'es pas un Dieu indéterminé, mais le Dieu riche en miséricorde, sensible au coeur. Tu es un Dieu qui entend, écoute les gémissements de tes enfants en désarois. Viens essuyer les larmes des orphelins, dea veuves et des personnes sans défense d'Ukraine et de tous les pays menacés par les guerres, la famine et les catastrophes naturelles. Viens à notre secours contre les puissances d'iniquité qui s'abattent sir nous en ce temps sombre de l'histoire.

Montre-nous ton visage.

Que ta lumière resplendisse Sue nous et nous serons sauvés. Mère de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, l'homme juste et protecteur de la sainte famille, prie pour nous. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le monde

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.