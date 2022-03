Courmayeur: I rifiuti si gettano con lo smartphone

Un “tutor” intelligente per la raccolta differenziata, che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto, e spiega come conferirli correttamente, distinguendo tutti i materiali che lo compongono. Un vero assistente personale, che guida i cittadini fino al punto di raccolta più vicino e li aiuta ogni giorno a compiere scelte più sostenibili.

Tutto questo e molto altro è Junker, l’app per la raccolta differenziata, che attiva ora anche a Courmayeur. L’Amministrazione comunale ha, infatti, deciso di seguire l’esempio degli oltre mille Comuni italiani che, da Nord a Sud, hanno adottato e messo a disposizione dei propri cittadini questo servizio, destinato a rendere più facile ed efficiente la gestione dei rifiuti urbani.

“Siamo impegnati da tempo nella scelta di servizi sempre più innovativi e capaci di passare informazioni importanti a cittadini e turisti per sviluppare consapevolezza e comportamenti ecosostenibili – commenta Ephrem Truchet, Assessore comunale all’Ambiente e Territorio - In questo ambito questa nuova APP, che ha visto un importante lavoro tra i nostri uffici tecnici e i gestori di Junker, aiuterà tutti a fare una corretta raccolta differenziata e a correggere comportamenti sbagliati. Si tratta di uno nuovo strumento semplice da utilizzare, sempre a portata di mano e costantemente aggiornato. Courmayeur è impegnata su più fronti e con indirizzi sempre più attenti al rispetto ambientale e alla conservazione del suo bellissimo territorio. L’avvio della nuova App Junker rappresenta un nuovo importante tassello in questo percorso”.

COME FUNZIONA

È sufficiente scaricare gratuitamente l’app sul proprio smartphone (Android, Apple o Huawei). Da quel momento, per sciogliere ogni dubbio davanti ai bidoni della differenziata, sarà sufficiente inquadrare il codice a barre dell’imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app - grazie alla geo localizzazione - è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente.

Junker, che è tradotta in dieci lingue, è intuitiva anche per non nativi digitali e accessibile ai non vedenti. E, grazie a un database interno di oltre 1 milione e 700 mila prodotti, è la guida alla raccolta differenziata più accurata d’Europa. Se tuttavia dovesse capitare che non riconosca il prodotto, l’utente può scattargli una foto, trasmetterla all’app e ricevere in pochi minuti le informazioni per conferirlo correttamente. La referenza sarà poi aggiunta al database, valorizzando così la collaborazione dei cittadini.

UN’UNICA APP, TANTI SERVIZI PER L’AMBIENTE E LA SOSTENIBILITà

Facilità di utilizzo e interattività sono le principali caratteristiche di quest’app, che riunisce in un unico strumento tanti e diversi servizi, utili non solo a risolvere dubbi e prevenire eventuali multe per errori nella raccolta differenziata, ma anche a diffondere comportamenti più sostenibili. Al suo interno i cittadini troveranno infatti quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Grazie a Junker l’Amministrazione comunale avrà poi la possibilità di inviare messaggi diretti ai propri concittadini per comunicare in tempo reale avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici.