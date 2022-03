Il valore degli Alpini che compioni i primi 150 anni

L ’idea del Capitano Giuseppe Perrucchetti, nella sua semplicità, fu un’intuizione geniale: la difesa dei confini della Patria doveva essere affidata a chi in quei luoghi impervi era nato, abitava e lavorava. Così, non senza difficoltà, il 15 ottobre 1872, a Napoli, nacquero gli Alpini.

In breve le compagnie divennero battaglioni e poi reggimenti: i nomi delle unità rivelavano la provenienza dei loro soldati, nella nostra Regione ad Aosta si costituì l’8va Compagnia, mentre a Bard / Chatillon la 9. Queste due Compagnie rappresenteranno l’origine storica di quello che diverrà il glorioso Battaglione Aosta.

All’inizio la divisa era azzurrina come quella della fanteria, non sapevano neppure come chiamarli poi li battezzarono alpini, solo perché sembrava un nome buffo con quella penna nera di corvo, diritta, sul cappello a cono da calabrese. Obbligatorio portare i baffi mentre il pizzo era consentito. I primi scontri di fuoco li ebbero in Africa ma la loro grande efficacia si ebbe tra il 1915 ed il 1918, durante la Grande Guerra, sull’Adamello, dove le Penne Nere combatterono tra slavine, neve ghiacci anche a tremila metri di quota.

Ragazzi che arrivavano dalle stesse valli, stessi paesi, una coesione fantastica tra compaesani ed amici che si tradusse nella capacità di andare oltre al sacrificio come sulle cime dell’Ortigara, sull’Altopiano di Asiago, dove caddero a migliaia tanto che il Monte fu dichiarato “ il calvario degli Alpini “.

Il Presidente dell’Ana Valdostana Carlo Bionaz: “La nostra storia conosce un momento fondamentale nel 1919 quando, a Milano, per non disperdere il patrimonio di fratellanza e solidarietà nato nelle trincee e sui campi di battaglia, ma soprattutto per aiutare le famiglie dei commilitoni caduti, nasce l’Associazione Nazionale Alpini. Il successo fu immediato, quasi travolgente e l’Ana conquistò subito simpatie e consensi perché sapeva distinguersi per altruismo, serietà, correttezza”.

Sentimenti che crebbero nell’intensità di valori dopo la Seconda Guerra Mondiale, amplificata dalle gesta tragiche dei reparti alpini che, unici a farcela, tornarono dalle lande della Russia percorrendo nel 1943, a piedi, centinaia di chilometri con temperature di quaranta gradi sottozero.

E cosa dire della straordinaria opera che gli alpini seppero fornire nel 1976 dopo il terremoto del Friuli contribuendo di fatto alla creazione della Protezione Civile .! E tanto altro ancora, sino ai giorni nostri. 150 anni durante i quali gli Alpini hanno dimostrato di essere un Corpo senza eguali al mondo, una gigantesca Famiglia per la quale “non esiste l’impossibile!”

Ancora Bionaz: “Celebrare questa storia è stato un dovere, un obbligo morale in ossequio a quel rispetto della Memoria che ispira ogni nostra azione . Un impegno importante che avrà un epilogo sontuoso sul palcoscenico dominato dal Vesuvio e che il 15 ottobre vedrà a Napoli sfilare in Piazza Plebiscito tutte le Bandiere di Guerra, esattamente 150 anni dopo”.

Il 17 marzo 1861 nasceva a Torino il Regno d’Italia ed il 17 marzo 2022, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, sono iniziate ad Aosta le Celebrazioni . Non festeggiamenti, bensì celebrazioni per fecondare quei sentimenti di servizio per la Comunità che sono tra i valori fondanti dell’ANA. Lo hanno ricordato un po' tutti gli oratori che si sono avvicendati al microfono.

Durante la Santa Messa in Cattedrale il Vescovo, Monsignor Franco Lovignana, ha espresso la propria gioia: “…di prendere parte a queste celebrazioni perché agli Alpini va la gratitudine di tutti noi per il loro servizio alla libertà del nostro popolo e alla pace di tanti popoli e la solidarietà che sanno esprimere in mille situazioni di bisogno in Italia e nel mondo. Il Signore certamente benedice e ricompensa tanta abnegazione e generosità nel bene”.

In Piazza Chanoux, dopo l’Alzabandiera e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, accompagnati dalle note della Fanfara Sezionale, hanno parlato il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, il Presidente del Celva Franco Manes, il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, il Presidente della Sezione Valdostana della ‘Ana, Carlo Bionaz ed il Generale Comandante delle Truppe Alpine Ignazio Gamba.

Gli Alfieri e gli Alpini valdostani si sono nuovamente superati ed hanno aderito in massa dimostrando un senso di appartenenza che rende sempre più coesa la nostra Sezione. Bravi!

Il Presidente Bionaz, dopo aver letto in chiesa la Preghiera dell’Alpino, è stato a sua volta instancabile al microfono, sia in Piazza Chanoux, sia davanti al Museo archeologico di Piazza Roncas, dove ha tenuto il discorso ufficiale per l’apposizione della targa che ricorda come, nel marzo del 1873, questi locali ospitassero la Caserma Challand e l’8. Compagnia Aosta.

In precedenza in Piazza Chanoux giovani alpini ed alpine erano stati protagonisti di un momento molto emozionante per la consegna del cappello con la penna nera, al termine del corso Mitalp Pasubio 1 che prende il nome dalle imprese del Battaglione Aosta.

L’allievo più bravo è stato il giovane Matteo Pandolfi, di Como. Nel corso precedente, il Vodice 1, la più brava era stata l’alpina Aurora Saccardo di Villafranca Padovana. Il calendario nazionale e regionale delle celebrazioni è molto fitto e ricco di eventi e comprende ascensioni e scalate su 150 montagne, una staffetta da Ventimiglia a Trieste - con passaggio ad Aosta a metà giugno, la chiodatura della via ferrata della Val Veny (chiodata da Cassin e Bonatti ), l’ apertura al pubblico del Castello Cantore con corsi di arrampicata sulla palestra di roccia, la presenza massiccia di alpini nella zona d’arrivo della tappa del Giro d’Italia a Pila (sarà anche allestita una palestra di arrampicata dimostrativa ..), modalità che verranno ripetute negli arrivi in quei territori legati alla storia degli Alpini.

Un’agenda prestigiosa che fungerà da sontuoso trampolino di lancio per le celebrazioni che l’Ana sta preparando per l’anno prossimo quando le Penne Nere del 1° Raggruppamento giungeranno nella nostra Regione per festeggiare il 23 e 24 settembre 2023 i 100 anni di Fondazione della Sezione Valdostana.

