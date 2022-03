Sono Bruto setter inglese

Mi chiamo BRUTO, sono nato l' 1.3.2014. Sono un bellissimo setter inglese buono e gentile di taglia media, bianco e arancio. Sono molto tranquillo ma non amo essere troppo maneggiato, per cui meglio non ci siano bambini. Sono invece un ottimo compagno per adulti o anziani.

SONO ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA Venite a prendermi , previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 - SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it

Botero bello come il sole, dolce, educato, giocherellone, ha tutte le caratteristiche di un cane stupendo e nessuno ha mai chiesto di lui!Vorremmo regalargli una famiglia che lo ami come merita!Ha 3 anni circa, sanissimoSi trova a Casale Monferrato.

Per info 3489380804RIO, bellissimo cucciolo maremano è nato l' 1.11.2021. E' buono, docile ed affettuoso con tutti. Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 - SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

Lagos è un dolcissimo cagnolino di taglia piccola entro i 10kg di 1 anno e 10 mesi a pelo corto incrocio segugio.Trovato abbandonato per le strade di Caserta sicuramente da qualche cacciatore che ha pensato bene di tagliargli anche la coda, poi essendo troppo buono lo ha abbandonato senza scrupoli.

Ora si trova in Piemonte in pensione e cerca una bella e amorevole famiglia. E' molto affettuoso con persone e bambini, socievole con gli altri cani e con i gatti, giocherellone, adora correre e andare in passeggiata. E' un cane adatto a tutte le famiglie anche alla prima esperienza.

Vaccinato, test leshmania ed erlichia negativi, microcippato e sterilizzato.Adottabile in tutto il nord italia con seri controlli, purchè disponibili a venirlo a prendere.