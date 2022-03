Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica della LILT 2022 19 -27 marzo

Anche quest’anno, con l’avvicinarsi della Primavera, la LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori promuove la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, campagna di sensibilizzazione, istituita con decreto dell’allora Presidente del Consiglio, volta a diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza di adottare un corretto stile di vita per tenere lontano il cancro.

Visite di controllo periodiche, uno stile di vita sano che preveda attività motoria e un approccio al cibo che costituisca un booster per la nostra salute. Ecco i comportamenti essenziali che la LILT incoraggia attraverso questo evento primaverile ormai diventato tradizione.

"Come ogni anno - spiega Salvatore Luberto, Presidente di Lilt VdA (NELLA FOTO) - tema della campagna realizzata per comunicare la SNPO è la sana alimentazione e, da sempre, il simbolo scelto da LILT per la SNPO è uno degli ingredienti più rappresentativi della dieta mediterranea: l’olio extra vergine di oliva.

Proprio l’olio EVO 100% italiano, infatti, si è fatto ambasciatore di questa ventunesima SNPO, supportato in tale compito da uno storico testimonial delle campagne firmate LILT lo chef stellato Davide Oldani, la cui filosofia ai fornelli rappresenta un perfetto esempio di come la prevenzione possa iniziare fin dalla tavola. In Valle d’Aosta, la Campagna, appuntamento atteso attraverso cui informare e sensibilizzare i cittadini sulla cultura della Prevenzione come metodo di vita, sarà caratterizzata dalle consuete visite preventive di controllo gratuite, agli iscritti, prenotando al numero telefonico 0165 31331 oppure a info@legatumoriaosta.it

Come di consueto, presso la sede dell’Associazione LILT Valle d’Aosta, nel corso di tutta la settimana, verranno proposte bottiglie di olio EVO 100% italiano con Logo LILT, le cui offerte andranno a finanziare le attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Le visite saranno eseguite esclusivamente su prenotazione e nel rispetto degli adempimenti previsti in materia di sicurezza per il contrasto e contenimento del rischio biologico da COVID-19.