Prix réduits pour les pères dans les sites culturels

A' l'occasion de la fête des pères, les sites archéologiques d'Aoste, les châteaux valdôtains et le Fort de Bard offriront des prix réduits à tous les pères accompagnés de leurs enfants. C'est ce qu'a communiqué lassessorat du Patrimoine culturel de la Région Vallée d'Aoste. Parmi les sites archéologiques d'Aoste qui participeront à l'initiative il y a le théâtre romain, le cryptoportique et l'église paléochrétienne de San Lorenzo. Les châteaux de Fénis, Issogne, Verrès, Sarre, Sarriod de La Tour di Saint-Pierre, Gamba di Châtillon et le château Savoia di Gressoney-Saint-Jean seront également ouverts aux pères à des tarifs réduits. Au Fort de Bard, la promotion s'appliquera aussi aux musées et aux expositions.

"Les protagonistes de cette journée spéciale- on lit- sont invités à immortaliser leur visite en publiant des photographies sur les réseaux sociaux", avec les tags @CultureVdA (Twitter), @castellogamba (Facebook et Instagram), @fortedibard (Facebook et Twitter), @forte_di_bard (Instagram).

La Région rappelle que l'entrée est toujours gratuite pour les moins de 25 ans dans tous les sites culturels de la Région.