BioDea una soluzione concreta per la coltivazione del grano

Una recente analisi di Coldiretti, mostra come il prezzo del grano abbia registrato un aumento pari al 31% rispetto allo scorso anno.

Russia e Ucraina garantiscono un terzo della produzione mondiale di grano e lo spaventoso evolversi della situazione internazionale a cui stiamo assistendo rappresenta sicuramente un fattore determinante portando il prezzo del grano ai massimi livelli negli ultimi quattordici anni.

Ma non è l’unico!

Il fattore siccità è purtroppo ormai da tempo determinante, in molte zone di Italia non piove da mesi, le temperature sono in costante aumento e il terreno è secco; le coltivazioni entrano adesso nel periodo della ripresa dell’attività vegetativa e l’unica e immediata soluzione per scongiurare il peggio sembra essere rappresentata dall’irrigazione di soccorso, ma non lo è, possiamo solo definirla un palliativo dai costi elevatissimi in quanto l’acqua deve essere portata in superficie, cosa che aumenterà ancora di più i costi di produzione, determinando un inevitabile impoverimento delle falde acquifere non sopportabile per il nostro ecosistema.

Dobbiamo necessariamente realizzare un uso sostenibile del suolo e promuovere l’adattamento dei suoli al cambiamento climatico perseguendo un percorso di sostenibilità ambientale con l’obiettivo di rendere l’economia sia più competitiva che inclusiva migliorando la competitività delle aziende agricole e le loro prestazioni climatico-ambientali.

Per rispondere a questa sfida, BioDea, azienda leader nel settore dell’agricoltura biologia e convenzionale, ha realizzato, grazie a un team di agronomi e ricercatori universitari, prodotti innovativi quali il Distillato di Legno BioDea, naturale, organico e biologico, che permette un notevole risparmio idrico ed il pieno rispetto dell’ambiente, migliorando la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.

Il Distillato di legno BioDea è infatti un corroborante ricco di acido acetico, polifenoli e tannini, potenziatore delle difese delle piante e dell’apparato radicale, consentito in agricoltura biologica. Composto da più di 300 sostanze organiche sinergicamente attive che favoriscono lo sviluppo delle difese endogene ed esogene della pianta, non lascia residui, è biodegradabile e rende l’ambiente sgradito a molti insetti e a molti agenti patogeni, aumenta l’efficacia della fotosintesi ed efficienta l’assimilazione degli elementi nutritivi.

Le aziende che utilizzano il Distillato di Legno BioDea hanno fornito risultati straordinari nella coltivazione del grano consentendo di adottare la realizzazione di uno specifico protocollo che prevede tre trattamenti fondamentali: pre-semina, alla semina e fogliare.

Con il Distillato di Legno BioDea si ottiene una riduzione di costi con un aumento di quantità e qualità nel pieno rispetto della natura.

