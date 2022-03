Case in legno: i 6 vantaggi principali

Attualmente, l’aspetto ecologico ha acquisito grande importanza nella nostra vita, ma non solo. Infatti, anche per quanto riguarda il mondo delle costruzioni, l’aspetto sostenibile e, appunto, ecologico, sta diventando uno degli aspetti principali a cui le persone prestano molta attenzione: ecco spiegato il motivo per cui le case in legno sono sempre più apprezzate.

Pertanto, in questo articolo, abbiamo deciso di discutere il motivo per cui il legno è un materiale da costruzione da considerare quando decide di costruire una casa legno .

1. Aspetto isolante e risparmio energetico

Chiunque abbia un minimo di interesse nei confronti delle case in legno, avrà sentito parlare delle eccezionali proprietà isolanti del legno. È estremamente semplice spiegare il motivo per cui il legno, rispetto ad altri materiali come l’acciaio o il mattone, sia un buon isolante termico; l’acciaio, come il mattone, non sono combustibili e si espandono quando riscaldati, per questo le strutture costruite con questi materiali si riscaldano e si raffreddano, a seconda delle condizioni metereologiche, più facilmente. Le case in legno prefabbricate, invece, hanno un grande vantaggio: il legno reagisce in maniera opposta all’acciaio ed al mattone. Il legno, se riscaldato, si asciuga, rendendo la costruzione ancor più solida e ciò garantisce anche una minor dispersione di calore, aspetto molto importante per le strutture abitative. Considerando questo fatto, non sorprende che il vetro trasmetta il calore 23 volte più velocemente rispetto al legno, il marmo 90 volte più velocemente e l'alluminio addirittura 7.000 volte più velocemente.

Quando si tratta di costruire case in legno, spesso si pone l’accento sul fatto che il legno si dilati leggermente quando l'umidità scende al di sotto dello 0%. Tuttavia, secondo gli esperti, questo fattore non è un particolarmente significativo nella costruzione di case in legno, poiché, anche nelle zone con clima molto secco, l'umidità non scende mai al di sotto del 5%.

Pertanto, per mantenere la tua casa non solo più calda (in inverno) ma anche più fresca (in estate), nonché per evitare di prendere uno spavento ogni volta che apri la busta della bolletta del riscaldamento o dell’energia, potresti pensare di trasferirti o realizzare una struttura in legno. Scegliendo una costruzione in legno ottimizzerai al massimo le caratteristiche termiche in ca

2. Tempi di costruzione celeri

È difficile negare che, quando si acquista qualcosa, la si voglia vedere all’opera il prima possibile e ciò accade anche con le case in legno. Uno dei vantaggi di queste strutture è proprio la rapidità con cui vengono costruite: in una manciata di mesi potrai già calpestare il pavimento della tua nuova abitazione!

Rispetto a mattoni, pietre o cemento, le costruzioni in legno sono molto facili da assemblare e ciò, oltre a ridurre i tempi di costruzione, permette di far risparmiare molte spese di manodopera. Questa caratteristica delle case di legno è particolarmente rilevante quando si costruisce una abitazione in aree con condizioni meteorologiche relativamente rigide: pioggia frequente ed abbondante, neve o persino ghiaccio. Nelle aree con queste condizioni climatiche, spesso risulta problematico costruire ed è necessario interrompere i lavori piuttosto spesso, con le case in legno questi problemi non si pongono, in quanto possono essere costruite praticamente con qualsiasi condizione atmosferica. Tutto si traduce in una maggior semplicità nella pianificazione dei lavori di costruzione.

Inoltre, è importante ricordare che la realizzazione di una casa in legno consente di apportare modifiche più facilmente, anche durante il processo di costruzione stesso, cosa praticamente impossibile nel caso di abitazioni in muratura o cemento. Anche lo spazio abitativo delle case in legno è ottimizzato rispetto ad altre strutture, grazie allo spessore ridotto delle pareti: scegliendo il legno come materiale da costruzione di solito si ottiene l'8% in più di spazio abitativo rispetto ai fortini in cemento.

3. Sostenibilità ambientale

Dato che il tema dell'ecologia sta acquisendo grande importanza nella società odierna, diventa non meno importante anche nel settore delle costruzioni. Il fatto che le case in legno siano sostenibili, rinnovabili e rispettose dell'ambiente probabilmente l’avrai già sentito più e più volte, ma eri a conoscenza anche che le strutture in legno sono in grado di assorbire ed immagazzinare la CO2 atmosferica? Hai sentito che il legno, in termini di trasporto, è “carbon neutral”?

La ricerca mostra che l'utilizzo di un metro cubo di legno, anziché altri materiali, consente di risparmiare 0,8 tonnellate di anidride carbonica. Non è difficile calcolare che se si utilizzano 20 metri cubi di legno per costruire un’abitazione, si risparmiano in totale 16 tonnellate di anidride carbonica. Per rendere l’idea più semplice nell’immaginario collettivo, per generare 16 tonnellate di carbone bastano circa 90.000 chilometri di guida in auto. Perciò, l'uso del legno in edilizia, sia per le strutture che per l'intero telaio, ha sicuramente un impatto positivo sul cambiamento climatico e sull’intero pianeta.

Scegliendo il legno per la costruzione della propria casa in legno, significa anche avere un impatto significativo sull'ecologia, perché, in tal caso, sarà possibile scoprire da dove proviene la materia prima. La maggior parte dei paesi occidentali ha già una legislazione che richiede la piantumazione di almeno un albero per ogni albero tagliato, poiché questo è l'unico modo per garantire la corretta eliminazione dell’anidride carbonica nel pianeta. Gli alberi maturi utilizzano meno carbonio rispetto agli alberi più giovani ed a crescita più rapida; quindi, abbattere gli alberi più vecchi, usarli nelle costruzioni e sostituirli con nuovi alberi che assorbono il carbonio può essere utile nella lotta ai cambiamenti climatici. La tecnologia del legno consente, inoltre, di effettuare la “pre-produzione” della struttura fuori sede, che di per sé riduce non solo i tempi di costruzione ma anche la quantità di rifiuti.

Affinché le case in legno siano veramente ecologiche, vale la pena notare che è necessario occuparsi non solo delle materie prime per la costruzione della casa stessa, ma anche di svolgere operazioni a favore della natura anche per quanto riguarda la creazione degli ambienti interni della casa stessa. La preferenza dovrebbe essere data alle materie prime o ai materiali minimamente lavorati come la fibra di legno o la lana per la decorazione di interni e esterni, nonché ai mobili in legno.

4. Versatilità

Rispetto alla maggior parte dei materiali da costruzione, grazie alla sua diversità, il legno consente di creare uno stile interno diverso a seconda della destinazione d’uso dei locali. Alcune tipologie di legno sono più adatte per garantire un buon isolamento termico, altri per l’isolamento acustico, ci sono dei tipi di legno ideali per realizzare telai strutturali, pareti, pavimenti, soffitti e persino i mobili. Inoltre, il legno è compatibile con molti altri materiali, il che consente di adattare lo stile della casa all'architettura della zona o al proprio gusto personale, e caratterizzarlo con mattoni, pietra, cemento o persino rivestimenti. Pertanto, le case in legno possono avere un aspetto tanto rustico quanto ultramoderne.

Per quanto riguarda l’aspetto di lavorazione del legno, questa materia prima è molto difficile da battere. Non solo perché il legno è di facile manutenzione e riparazione, ma può anche essere verniciato di qualsiasi colore, cerato e rifinito, operazioni che permettono di mettere in risalto le proprietà naturali del materiale stesso.

Passando ora all’aspetto estetico ed alla durata, un altro fattore da non sottovalutare è che il legno non arrugginisce. Sebbene qualche parte possa ossidarsi, questa possibilità è irrilevante rispetto all’ossidazione di altri materiali (come il metallo). Questo di per sé consente una maggior longevità, sia in termini di vita che di aspetto. Alcuni metalli, inoltre, non arrugginiscono, ma sono molto più costosi, anche considerando l’operazione di rinnovo, che dovrà essere fatta di frequente, dello strato protettivo del legno con mezzi professionali.

5. Proprietà meccaniche e durabilità

Tra i tanti motivi per cui il legno è ancora in uso e così diffuso in vari campi, nonostante i grandi progressi nel mondo dell’ingegneria, troviamo la sua durata e sicurezza.

A tal proposito, le case in muratura, nel caso dovessero esserci problemi alle fondamenta, possono essere soggette a crepe ed a problemi ben più grandi di un semplice difetto estetico.

In secondo luogo, vale la pena menzionare l'eccezionale resistenza del legno alla trazione, motivo per cui questo materiale viene ampiamente utilizzato per i pavimenti di qualsiasi edificio (palestre incluse).

Terzo, sebbene il legno sia fino a 7 volte più leggero rispetto al cemento a parità di costruzione, tale aspetto non rende il legno un materiale fragile. Il legno è un materiale molto robusto di quanto si possa immaginare, motivo per cui viene utilizzato per la costruzione di abitazioni in paesi come quelli scandinavi o in Canada, dove il clima può essere piuttosto rigido.

6. Resistenza all'acqua e al fuoco

Nell’immaginario collettivo c’è l’idea che il legno, a contatto con l’acqua, si impregni e si gonfi. Questo aspetto è vero, nel caso il legno non sia protetto con dei prodotti pensati per proteggere il legno stesso (come un impregnante). Secondo studio incentrato sul grado di assorbimento di quattro diverse tipologie di legno - cedro rosso occidentale, prugnolo, cicuta occidentale e abete Sitka - ha dimostrato che il cedro assorbe una quantità minima di umidità al termine di un trattamento adeguato, variando dal 9 all'11% dopo un anno. L'umidità di altre specie legnose, oltre a quelle lavorate, variava tra il 14 e il 21%.

Per garantire che le case prefabbricate in legno siano protette non solo dalla pioggia ma anche da altri fattori ambientali dannosi, è necessario adottare misure di protezione del legno stesso con prodotti di alta qualità. Solo utilizzando dei prodotti di qualità pensati per la protezione del legno contro i raggi UV, l'acqua, funghi e vermi, sarà possibile garantire un bell'aspetto nel lungo periodo della casa in legno.

Inizialmente, le strutture in legno necessitano di essere trattate con appositi strumenti di anno in anno, poi sarà sufficiente rinnovare la protezione ogni 3-5 anni, a seconda di quanti strati verranno applicati ed all’esposizione della struttura stessa alle intemperie. In genere, il lato della struttura maggiormente esposto alla luce solare dovrà essere coperto con prodotti di protezione applicati più di frequente.

È possibile scegliere tra diversi tipi di vernice tra cui scegliere, a seconda delle proprie preferenze e del budget; è possibile scegliere tra una vernice realizzata a base di olio oppure di acqua. Si prega di notare che sia la vernice che tutti i prodotti destinati alla protezione di una casa in legno dovranno essere applicati solo su legno completamente asciutto. In alcuni casi, si consiglia addirittura di pulire il legno con un panno umido o addirittura di carteggiare le pareti da verniciare, prima di applicare il prodotto.

È importante considerare anche i materiali scelti per la decorazione interna delle stanze ed è utile valutare l’aspetto legato all’umidità. A tal proposito, scegliere il legno anche per gli ambienti interni è una buona scelta, soprattutto per persone con problemi respiratori o con altri problemi cardiaci. Per questi motivi, il legno viene considerato un materiale più sano del metallo, della plastica o di altri materiali utilizzati per decorare una casa in legno.

Infine, sebbene il legno sia di per sé un combustibile e molte persone lo escludono a causa del rischio di incendio, questa considerazione è da prendere con le pinze. Le case in legno non sono più infiammabili di altre case costruite con materiali più comuni; paradossalmente, le case in legno vantano ottime proprietà di resistenza al fuoco. La conducibilità termica di una casa in legno è fino a 10 volte inferiore a quella del cemento e, in caso di incendio, il legno (se ben mantenuto) durante un incendio conserva le sue proprietà meccaniche e la sua resistenza più a lungo rispetto ad altri materiali utilizzati per le costruzioni. Pertanto, in caso di incendio, una costruzione in legno ha un minor rischio di crollo.