Piano interventi per lmanutenzione ordinaria opere di pubblica utilità

Entro il prossimo 11 aprile potranno essere avviate le assunzioni attraverso la graduatoria regionale, di validità triennale, approvata nel maggio 2020 e valida fino a maggio 2023.La Giunta regionale ha approvato il piano di interventi per la manutenzione ordinaria nel settore delle opere di pubblica utilità per l’anno 2022 che prevede l'aumento a 150 delle giornate lavorative e questo, come speiga l'assessore alle oepere pubbliche, Carlo Marzi consente di "garantire per circa 6 mesi e mezzo all’anno la possibilità di lavoro.

Il piano prevede l’assunzione a tempo determinato di circa 35 operai, reclutati mediante attingimento da apposita graduatoria regionale".

I lavoratori si occuperanno della pulizia e della manutenzione ordinaria su parti di immobili e strade regionali che collegano diverse località della region. La spesa complessiva prevista, comprensiva anche dell’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie, è poco superiore a 150mila euro.