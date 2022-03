La Cogne entra a scuola, da martedì l’azienda apre alle visite degli studenti valdostani

La Cogne Acciai Speciali apre le porte al mondo della scuola. Nell’intento di rinsaldare il legame tra il “mondo Cogne” e la cittadinanza, l’azienda ha deciso di approntare un programma di visite inizialmente dedicate al coinvolgimento dei più piccoli. Nei mesi scorsi, all’interno dello stabilimento di Aosta sono entrati per la prima volta i figli dei dipendenti, che hanno potuto conoscere il contesto lavorativo dei genitori e hanno potuto scoprire la realtà produttiva della Cogne Acciai Speciali. Sono stati oltre 200 i bimbi e i ragazzi coinvolti in cinque giornate di “apertura straordinaria” dello stabilimento.

Dal prossimo martedì, 22 marzo, parte invece il progetto denominato La Cogne entra a scuola, al quale hanno già aderito undici istituti, per un totale di 17 giornate di visite entro la fine dell’anno scolastico.

L’intento progettuale – spiega il Direttore generale di Cogne Acciai Speciali Monica Pirovano– è quello di instaurare un nuovo rapporto tra l’azienda e il territorio, cominciando dal mondo della scuola. Il ciclo produttivo dell’acciaio è sicuramente una tematica interessante per i bambini e i ragazzi e, partendo da questa considerazione, abbiamo deciso di introdurla nelle scuole come momento didattico e come occasione di avvicinamento alla nostra realtà che, nonostante esista da oltre cent’anni, è ancora poco conosciuta tra i giovani.

Il progetto ha infatti l’obiettivo di portare i ragazzi alla scoperta del sistema produttivo dell’azienda, nella speranza di trasmettere elementi utili alla loro formazione e di alimentare un rapporto di maggiore ‘’confidenza” con la realtà della Cogne.

La Cogne entra a scuola è strutturato in due momenti: un primo incontro in aula, durante il quale verrà presentata la struttura aziendale e illustrato il ciclo produttivo, poi la partenza della visita all’interno dello stabilimento, attraverso un percorso alla scoperta delle diverse aree, a bordo di un trenino. Un trenino che i bambini delle elementari di Aosta troveranno davanti alla scuola per portarli all’ingresso della Cogne, in via Paravera.

E’ un progetto al quale teniamo molto – dichiara l’Amministratore delegato di Cogne Acciai Speciali Eugenio Marzorati – perché è un’iniziativa che guarda al futuro, anche attraverso gli occhi dei bimbi che un giorno, se vorranno, potranno essere futuri operatori all’interno del nostro contesto lavorativo. Un contesto che negli anni è cambiato, si è sviluppato ed evoluto. Vogliamo far conoscere il cambiamento avvenuto in Cogne, così come vogliamo condividere con la comunità di cui facciamo parte i progetti che stiamo predisponendo per proseguire nel processo di miglioramento del nostro sistema di produzione.