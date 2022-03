Torna la Foire nel segno della solidarietà all’Ucraina

Non ci sarà ancora un liberi tutti, ma una normalità che proveremo a riprenderci. Mette le mani avanti il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, nel presentare la 1022esima edizione della Fiera di Sant'Orso, Millenaria dell'artigianato valdostano che tornerà dopo un anno di assenza e un rinvio rispetto alle date canoniche del 30 e del 31 gennaio, i prossimi sabato 2 e domenica 3 aprile ad Aosta.

Le cesoie simbolo della Foire 2022

La grande Fiera di Sant'Orso, che porterà sabato 2 e domenica 3 aprile un migliaio di artigiani lungo le strade di Aosta, è stata promossa dall'assessorato regionale al Turismo con un investimento di 106.000 euro, come ha sottolineato il vice presidente della Regione, Luigi Bertschy, assessore alle politiche del lavoro, “è dedicata alla popolazione ucraina e soprattutto a chi è qui, perché possano conoscere qualcosa in più della nostra comunità e possano trovare un minimo di serenità che non saranno di festa, in un momento così difficile, ma che saranno due giorni di rispetto per quanto sta succedendo".

Un pensiero di grande sensibilità al quale ha fatto eco il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, quando dice, facendo riferimento al tradizionale ciondolo che quest’anno rappresenta una cesoia.

Il presidente Lavevaz ed il vice Bertschy

“Sarà un segno – ha detto il sindaco - che è il momento di darci un taglio con la situazione d'emergenza – ed ha aggiunto - il mercato è un luogo di pace. Se c'è il mercato, è perché si è in pace, perché non c'è guerra. L'auspicio più grande è che il 2 e il 3 aprile ci sia una Fiera in tempo di pace, oggi non sarebbe così". La Fiera cadrà nei primi giorni dopo la fine dello stato d'emergenza per il Covid-19, ma non si sa ancora se sarà una Sant'Orso con o senza mascherine: "Sono in fase di definizione i protocolli, c'è stato ieri un incontro con il governo sugli aspetti sanitari" spiega Lavevaz.

"Oltre a quanto investito dalla Chambre Valdôtaine sul mercato straniero – ha spiegato l'assessore Jean-Pierre Guichardaz- il grosso impiego di risorse per promuovere un evento di questo genere è stato concentrato sui quotidiani del nord ovest e in radio”. Il rinvio a primavera della Millenaria "con l'allungamento delle giornate e il cambio dell'ora porterà a una Sant'Orso con più ore di luce e la possibilità di una visita più lunga", ha aggiunto.

L'Assessore Sapinet e a ds il sindaco di Aosta, Gianni Nuti

Il presidente della Camera di commercio, Roberto Sapia, che con la Regione collabora per la Foire, la definisce "non solo un evento etno-culturale e una festa della comunità valdostana, ma anche una delle rare occasioni di mostra mercato per le aziende. Accanto alle opere degli artigiani, le aziende presentano e promuovono nuovi prodotti, eccellenze, novità. È una possibilità di incontrarsi, di fare scambio".

A destra l'assessore Guichardaz

Bertischy ribadisce, interpretando il comune sentire dei valdostani, “Mai l'abbiamo attesa così tanto, la Foire". Lo dice Luigi Bertschy, assessore allo Sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta, presentando l'edizione 1.022 della Fiera di Sant'Orso.

Roberto Sapia, presidente Chambre

"Trovo estremamente positivo che su una scelta così importante e impattante, la comunità valdostana abbia avuto un atteggiamento di comunità matura. Cittadini, imprese, amministratori, chi lavora, sono riusciti a scegliere insieme, e sostenere insieme" la scelta di rinviare la manifestazione da fine gennaio a inizio aprile.