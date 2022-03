Valle d’Aosta per l’Ucraina: già accolti 141 esuli ucraini, donazioni raggiungono quota 40 mila euro

Sono attualmente 141, di cui un terzo minorenni, gli esuli ucraini giunti in Valle d’Aosta e transitati nel centro di prima accoglienza di Chavonne (Villeneuve) gestito dalla Croce Rossa Italiana. Di questi 106 hanno trovato una sistemazione abitativa tramite contatti diretti e 35 sono stati collocati in strutture temporanee. I dati dell’accoglienza valdostana sono stati forniti oggi dalla Protezione civile regionale nel corso della riunione di coordinamento sull’emergenza in Ucrania, convocata dal Presidente della Regione Erik Lavevaz.

Positiva e in continua evoluzione la risposta di generosità dei valdostani agli appelli lanciati nelle scorse settimane. Per quanto riguarda l’offerta gratuita di spazi (alloggi o stanze) risulta al momento la disponibilità di oltre 100 posti letto ancora non occupati. Mentre sono 70 le persone che si sono rese disponibili come interpreti in lingua ucraina, russa e inglese. La raccolta fondi, promossa dalla Regione, dagli Enti locali, dal Csv e dalla Fondazione comunitaria, ha registrato fino ad ora circa 40 mila euro di donazioni (IBAN IT73 G 03069 09606 100000005667, intestato a Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, con la causale ‘Emergenza Ucraina’).

Il sopralluogo che ieri sera il Presidente della Regione Erik Lavevaz, accompagnato dal Presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana Paolo Sinisi, ha effettuato nel Centro di prima accoglienza di Chavonne (Villeneuve).



Alla riunione, cui ha partecipato anche il Questore di Aosta Ivo Morelli, erano presenti come di consueto i rappresentanti delle strutture regionali coinvolte (Protezione civile, Politiche sociali, Sanità e Salute, Affari di Prefettura), dell'Azienda USL, della Croce Rossa Italiana, della Caritas italiana, del CPEL, del Comune di Aosta, del Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta e della Caritas Diocesana e della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta.