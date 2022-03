Recuperato nella zona di Arvier un lupo ferito

Nella mattinata di mercoledì, un cittadino di Arvier ha informato il Corpo forestale della presenza di un lupo in frazione La Crete. Sul posto, è intervenuta una pattuglia della Stazione forestale che ha individuato l’animale, notando alcune ferite.

Sono state quindi prontamente attivate le operazioni di cattura, mediante teleanestesia, da parte di Agenti forestali in collaborazione con i veterinari del Centro di Recupero degli Animali Selvatici regionale. L’operazione, estremamente delicata e del tutto inedita per la Valle d’Aosta, è stata portata a termine con successo alle ore 23.

Il lupo nel centro recupero

Una volta recuperato, il lupo è stato trasportato nella clinica veterinaria per le prime cure e, il mattino successivo, è stato trasferito al CRAS, in un apposito spazio sicuro.

Il lupo, medicato e sottoposto a analisi, sarà rilasciato appena guarito nella stessa zona in cui è stato recuperato dotato di un radiocollare GPS che consentirà di tracciare con precisione gli spostamenti dell’animale e reperire dati fondamentali per comprendere le dinamiche di movimento degli esemplari presenti nella zona, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).