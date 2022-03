Il Governo centrale taglia di 25 centesimi il costo dei carburanti

Caro carburante, il taglio del prezzo della benzina e del gasolio alla pompa ammonterebbe a 25 centesimi. Una sforbiciata che il decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri estenderà fino a fine aprile.

Il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti per frenare la corsa dei beni energetici sarebbe di un solo mese, stando almeno alla bozza del decreto taglia prezzi sul tavolo della cabina di regia a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza.

Per contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.