Al cimitero di Aosta una simbolica stele per ricordare le vittime del covid

Un monumento dedicato a quanti hanno perso la vita a causa della pandemia, al dramma delle loro famiglie, allo straordinario impegno ed al sacrificio del personale che opera nella sanità – medici, infermieri, operatori e volontari, con queste parole di Francesco Mileto, capo ufficio stampa del Comune di Aosta, sì aperta oggi la cerimonia di scoprimento di una stele in materia nera ma riflettente “per farci riflettere” con una fessura che consente di “guardare oltre”.

La testimonianza è stata voluta da Matteo Fratini, presidente dell’Azienda Pubblici Servizi (società del Comune di Aosta) di intesa con l’Amministrazione comunale.

La memoria – ha ricordato il sindaco Gianni Nuti (nella foto) - è un valore fondamentale; la pandemia che ci ha colpiti è una tragedia la cui memoria va conservata e questo si può fare mettendo in atto iniziative concrete e di carattere strutturale. Ho quindi ritenuto importante la realizzazione di una quarto monumento dedicato alle vittime della pandemia di Covid 19 e di un parco per ricordare i nocetani che non ce l’hanno fatta”.Comunale come ha detto il sindaco di Aosta, Gianni, Nuti, la Giunta Comunale di Noceto ha espresso il proprio impegno nel collocare sul territorio comunale una scultura da dedicare alle vittime del Covid 19, formalizzandolo all’interno di un provvedimento adottato il 18 marzo scorso , proprio nella data che una legge nazionale approvata in Senato ha sancito come la Giornata Nazionale dedicata alle Vittime del Covid 19.

“In questo luogo, questo pomeriggio, si riunisce la nostra comunità che ha sofferto, che è stata profondamente ferita e che ha versato lacrime di dolore e piene di dignità ma soprattutto è riunita una comunità che non vuole e non può dimenticare” ha esordito Matteo Fratini che ha aggiunto: “Aosta, in questo momento, rappresenta il mondo intero, il cuore della nostra fragilità umana, che si inchina davanti alle decine di donne e di uomini uccisi da una malattia invisibile che nonostante tutto l’impegno profuso dalla scienza continua a mietere vittime. Oggi ci ritroviamo qui per ricordare. Per fare memoria dei tanti che non ci sono più.

Matteo Fratini

Del lutto che ha toccato tante famiglie, lasciando nella nostra comunità un vuoto che non potrà essere colmato ma dovrà, per l’appunto, non essere dimenticato”.

Descrivendo la stele ha osservato che “la frattura della stele vuole significare questa lacerazione indelebile sulla pelle della nostra comunità….un memento per le future generazioni”.

“La straordinaria disponibilità e umanità di medici, infermieri, personale sanitario, pubblici amministratori, operatori della Protezione civile, militari, Forze dell’Ordine, volontari e ancora, per me più rilevante, le donne e gli uomini che quotidianamente stanno al mio fianco…..i miei ragazzi, i miei collaboratori che in ogni singolo istante hanno gettato il loro cuore oltre tutti gli ostacoli, oltre la paura disarmante del contagio sacrificando anche le loro relazioni famigliari per stare vicino alla popolazione”, ha sottolineato il presidente dell’Aps.

E ancora: “Prendendo a prestito, per concludere, le parole di un poeta contemporaneo a me molto caro, Fabrizio De Andrè, mi piace pensare che la nostra stele vuole segnare il confine fra la terra e il cielo certi che rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate…” ha concluso Matteo Fratini.

Quello di oggi, come ha esordito Francesco Mileto, è stato un momento di incontro e di condivisione anche emotiva in memoria di tutte le persone che hanno perduto la vita a causa della terribile pandemia scoppiata tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 in Cina e poi propagatasi in tutto il mondo, e che, ricordo, ha causato in poco più di due anni 522 morti in Valle d’Aosta, 157 mila in Italia e oltre 6 milioni a livello mondiale.

Prima del termine della cerimonia, in un momento di raccoglimento, sono stati letti i nomi delle 151 persone decedute per diverse cause durante i primi mesi della pandemia di Covid-19 che, all’epoca, non poterono ricevere l’ultimo saluto dai propri cari a causa delle norme imposte a tutela della sanità pubblica che avevano proibito l’esecuzione dei funerali. Ad accompagnare la lettura La lettura sarà accompagnata dalle delicate note del clarinetto suonato da Michela Parma (nella foto).

“Si tratta – ha concluso Mileto - di un piccolo ma doveroso omaggio postumo pensato per celebrare la memoria di una parte importante della nostra identità collettiva: concittadini e concittadine, lavoratori e lavoratrici, padri e madri, nonni e nonne, che hanno contribuito a costruire la nostra comunità così come la conosciamo, e a cui va il nostro ringraziamento oltre che un abbraccio ideale ai loro familiari presenti oggi, e a coloro che non sono potuti intervenire. Il destino di tante persone e delle loro famiglie è cambiato all’improvviso”.

Oggi, come ha posto l’accento il sindaco Nuti, è stato un momento per fermarci un solo minuto in maniera simbolica, per ricordare a ciascuno di noi che pur con tutti i sacrifici che stiamo facendo, in realtà, il sacrificio più grande lo hanno fatto quelle persone che sono morte a causa del coronavirus ed è anche soprattutto per la loro memoria, per l’affetto nei confronti dei nostri concittadini e connazionali, che hanno pagato il prezzo più alto in questa battaglia, che dobbiamo resistere, dobbiamo mantenere i nervi saldi e dobbiamo guardare avanti.