Da domenica nuova edizione Batailles de Reines

L'association Amis des Batailles de reines spiega che "il protocollo utilizzato lo scorso anno per lo svolgimento delle attività dell'association non è più in vigore" e per questo "non è necessario essere dotati di green pass per assistere alle Batailles". Il direttivo ricorda che "devono comunque essere osservate le prescrizioni attualmente vigenti per il contenimento della pandemia, vale a dire il mantenimento delle distanze al fine di evitare che si creino situazioni di assembramento".

La seconda novità, già annunciata il mese scorso, è che "in via sperimentale per quest'anno, l'ingresso alle eliminatorie sarà a pagamento, al prezzo di 5 euro"; resta gratuito l'accesso fino al compimento del 18esimo anno di età. Per gli allevatori che partecipano presentando le proprie bovine alle eliminatorie, il diritto di ingresso segue il presente schema: con una bovina, ingresso gratuito per l'allevatore e un accompagnatore; due bovine, ingresso gratuito per l'allevatore e due accompagnatori; tre bovine, ingresso gratuito per l'allevatore e tre accompagnatori; si prosegue fino a un massimo di nove mucche. Possono partecipare alle eliminatorie primaverili le bovine che hanno partorito in modo regolare dopo la data dell'1 ottobre 2021. Per le prime eliminatorie, le categorie di peso saranno le seguenti: terza categoria fino a 520 chilogrammi; seconda categoria da 521 a 570 chilogrammi; prima categoria 571 chili e oltre.