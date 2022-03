"Una iniziativa che abbiamo promosso e che rivolgiamo in particolare ai giovani per orientarli nella scelta di un ambito o di un’associazione in cui fare volontariato tra le tante attive in Valle d’Aosta”. Claudio Latino, Presidente del CSV commenta così la nuova inziativa dedicata ai giovani.

Sei una persona altruista e curiosa? Amante della cultura? Con spiccate attitudini all’avventura o al lavoro di squadra? Le competenze, le passioni e gli interessi di ognuno possono svelare alcune caratteristiche sul tipo di personalità e sugli ambiti di lavoro o impegno più corrispondenti e in linea con le proprie attitudini.

Il CSV ha ideato nei mesi scorsi il test “Scopri che volontario sei?” e ora, anche grazie al calo dei numeri della pandemia, lo sottopone ai giovani valdostani attraverso una campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà i locali di incontro di Aosta e dei principali comuni della Plaine.

“L’idea - aggiunge latino - è proprio quella di aiutare chi si sottopone al test a capire quali aspetti e qualità possano venire valorizzati nel mettersi a disposizione per gli altri e, allo stesso tempo, rafforzarli”

Nelle serate del 25 e 26 marzo prossimi, all’ora dell’aperitivo, i sottobicchieri dei locali che hanno aderito all’iniziativa conterranno un Qr code che, se scansionato, consentirà di accedere e di compilare online direttamente dallo smartphone il test di personalità.

Dal test emergono sette profili, associati ad altrettanti personaggi famosi del mondo sociale, culturale o dello sport, che mettono in evidenza alcune caratteristiche della personalità e suggeriscono alcuni ambiti o attività in cui orientare il proprio impegno nel mondo del volontariato.

Il quiz è disponibile qui