In pochi giorni due cucciolate eredi di Barry - FOTO GALLERIA

I sette maschietti e le tre femminucce sono nati presso la Fondation Barry di Martigny (VS), proprietaria del più antico e importante allevamento di San Bernardo al mondo.



Il 5 marzo 2022 la femmina a pelo corto «Rangoon du Grand St. Bernard», (5 ½ anni), ha dato alla luce ad una femminuccia. In una cucciolata possono nascere da uno a circa 18 cuccioli, in media da sette a otto. Il padre della piccola è il maschio a pelo lungo «Alpine Dream Dallas». La sua bella mamma è diventata «campionessa svizzera di bellezza» l’anno scorso, dopo aver partecipato con successo a diverse mostre. Per Rangoon si tratta della seconda cucciolata. Dalla sua prima cucciolata, sono rimasti il maschio Zeus e la femmina Ziva alla Fondation Barry. La nuova arrivata avrà un nome che inizierà con la lettera «K».





Come Rangoon, anche «Baltic du Grand St. Bernard» proviene dall’allevamento della fondazione. I suoi nove cuccioli sono nati l'8 marzo 2022. Baltic è diventata mamma per la prima volta. L’autunno scorso, aveva superato con successo l’esame per il riconoscimento come femmina da allevamento e da allora può essere un cane femmina da riproduzione. Il figlio di Rangoon, «Zeus du Grand St. Bernard», è il padre dei sette maschietti e due femminucce. L’anno scorso anche Baltic (2 anni), ha partecipato con grande successo a mostre di allevamento in Svizzera ed all’estero. Due cuccioli di Baltic sono stati affidati a Rangoon poco dopo la nascita, avendo quest'ultima una sola cucciola da sfamare, in modo da garantire che tutti i cuccioli ricevano cibo a sufficienza. I nomi dei piccolini non sono ancora stati decisi. Tra qualche settimana riceveranno tutti dei bei nomi che cominceranno con la lettera «L».



Attualmente Baltic e i suoi cuccioli possono essere osservati ogni giorno tramite webcam sul sito Internet www.fondation-barry.ch. A partire all’incirca dal 19 aprile 2022, i cuccioli potranno essere ammirati al Barryland di Martigny (VS).