La Regione Valle d’Aosta celebra, venerdì 18 marzo, la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, istituita con legge lo scorso anno. Issate le bandiere a mezz’asta, è prevista l’osservanza di un minuto di silenzio e, alle 15, la partecipazione alla cerimonia organizzata dal Comune di Aosta al cimitero.

“Per poter guardare al futuro con più speranza, lasciandoci alle spalle l’incubo della pandemia, dobbiamo coltivare la memoria. Sembra un paradosso, ma non lo è: non dobbiamo dimenticare la sofferenza che il Covid ha generato nelle nostre famiglie; non dobbiamo dimenticare le tante vittime, 522 solo in Valle d’Aosta, né distogliere l’attenzione verso tutti coloro che hanno combattuto la battaglia contro il virus”, dichiarano il Presidente della Regione Erik Lavevaz e l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Roberto Alessandro Barmasse.

“Il miglior modo per ricordare chi ha perso la vita a causa della pandemia, semplici cittadini e professionisti della salute, è dunque quello di investire al meglio nel servizio sanitario, - proseguono Lavevaz e Barmasse - attraverso interventi in grado di mettere al centro il cittadino e la sanità territoriale, affinché il sacrificio di centinaia di persone non possa risultare vano”.

“Una sanità efficace – sottolineano ancora il Presidente Lavevaz e l’Assessore Barmasse - è parte imprescindibile della società moderna: da questa tragica esperienza dobbiamo trarre le giuste indicazioni e intraprendere un percorso in grado di generare efficienza, migliorando la prevenzione e l’assistenza territoriale. È quanto intendiamo fare con il Piano della salute e il benessere sociale 2022-2025, che presto sarà approvato dal Consiglio regionale e potrà divenire strumento efficace per rilanciare la sanità e il welfare sociale valdostano nei prossimi anni”.