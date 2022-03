L’AUTONOMIA VALDOSTANA E’ UN DIRITTO O UNA CONCESSIONE AI SUDDITI “INTRA MONTES ?”

Siamo giunti, ormai, alla penultima tappa di questa narrazione sulla identità dell’autonomia valdostana mutilata dalla mancanza di una vera apertura ad un dialogo scorrevole tra il diritto e la politica, in grado di evitare che le leggi dello Stato possano imbalsamare sia l’economia di mercato che la capacità propositiva delle assemblee regionali accolta negli Statuti speciali, ma contestata molto spesso dal potere centrale.

Un breve cenno al federalismo ed all’esempio ormai maturo e collaudato degli Stati federali può aiutare a capire qual è la vera posta in gioco e cioè impedire che la finanza domini sulla politica o che prevalga addirittura sulla volontà popolare.

Esamino, poi, alcuni casi di federalismo e mi addentro sul pensiero di Gian Franco Miglio partendo dal modello sociologico di Carl Schmit andando a cogliere le direttrici che caratterizzano il federalismo: la comune tradizione dei valori, il pieno riconoscimento delle Comunità territoriali attive politicamente e la spartizione dei poteri federali, ricordando le posizioni chiare di Émile Chanoux e di Lino Binel verso il pensiero costruttivo di Carlo Cattaneo.

Cito, infine, l’esempio luminoso della Svizzera che sin dal 1291 federò i Cantoni con il Patto di Grütli, un esempio assunto come modus vivendi proprio da Émile Chanoux, Joseph Bréan e Joconde Stevenin. Concludo questa puntata ricordando il pensiero di Immanuel Kant ed il suo scritto “Per la pace perpetua”, pubblicato nel 1795, che trae spunto dalla pace di Basilea e dagli accordi della Francia rivoluzionaria con la Prussia.

Come vedete, la Storia non lascia indietro nessuno e gli esempi di una nuova civiltà giuridica erano già indicati – ma non applicati – nella Costituzione della Repubblica Italiana. Seguirà l’ultimo capitolo il cui filo conduttore è che “ da soli, i cittadini della Valle d’Aosta non vanno da nessuna parte”. Teniamo presente che dopo il lento soffocamento della “Civilisation alpestre” è venuto meno il concetto di “politéia” tramandatoci dalla civiltà Greca. “Qui n’a suffisance, il n’a rien”: chi non ha a sufficienza, non ha niente. En effet, la politique Valdôtaine doit prendre de l’hauteur.

UN BREVE CENNO AL FEDERALISMO

La ricerca di un ordine federale come risposta alla decadenza della prima Repubblica è stata in primo luogo la negazione di una incollatura tra “statualità” ed Ordinamento dello Stato per riaffermare una vera apertura ad un dialogo scorrevole tra il diritto e la politica in un ottica di effettiva positività creativa tra le proposte della Società e le incombenti esigenze produttive. Le leggi dello Stato non possono imbalsamare né l’economia di mercato né la libera capacità propositiva dei cittadini. La finanza, che per molti versi domina sulla politica, così com’è organizzata, non dovrebbe prevalere sulla volontà popolare e sul già problematico divario economico tra i più agiati ed i milioni di cittadini precipitati nelle aree del disagio sociale. le leggi statali dovrebbero essere modulate e sintonizzate sulle priorità popolari cogliendo le espressioni culturali in continua evoluzione e proponendosi come radici di Comunità locali di tipo moderno, sull’esempio ormai maturo e collaudato degli Stati Federali. Questi esistono in Europa e nell’America del Nord (United States of America) dove vige una Repubblica Presidenziale di tipo federale: nella Repubblica, sono insediati la sede del Governo Federale nel distretto di Columbia e 50 Stati tutti dotati di una propria Costituzione, di poteri propri e di Parlamenti bilaterali con l’eccezione dello Stato del Nebraska. I poteri riconosciuti agli Stati sono molteplici e riguardano l’istruzione, il diritto civile e penale, la polizia, le opere pubbliche, le attività economiche riservando al Governo Federale la stampa della moneta, il fisco, la difesa interna ed esterna, la politica estera, i commerci interstatali ed al Congresso composto dalle due Camere quella dei Rappresentanti e quella del Senato il potere legislativo.

ALTRI ESEMPI

Altri modelli di federalismo risalgono addirittura alla pace di Vestfalia del 1648 (– con gli accordi, l’Alto Palatinato ritornava sotto l’egida della Baviera, mentre nel Basso Palatinato l’elettorato era attribuito al successore di Federico V° (1596 - 1632) con un numero di elettori aumentato ad 8 divisi in un calvinista, 2 luterani, e 5 cattolici; agli Stati della Germania facenti parte dell’Impero veniva riconosciuta nei loro territori una vera autonomia e la possibilità di contrarre nuove alleanze, mentre la Svizzera venne riconosciuta la piena indipendenza dall’Impero e quindi la natura di Stato Sovrano. La dieta era determinante nel concedere all’imperatore il consenso per imporre nuovi balzelli, per dichiarare la guerra o la pace e per armare nuovi eserciti - ). Oltre 300 Stati Tedeschi ottennero con un compromesso di rango costituzionale la piena sovranità limitando, come si è visto, la precedente autorità imperiale e quella della Dieta ad un potere di semplice coordinamento ed a iniziative condizionate dal loro consenso.

Del pari, l’Unione di Utrecht dal 1579 e fino alla proclamazione della Repubblica Batava nel 1795 ( – le Province Unite Stato Federale erano 7, costituite dai Paesi Bassi settentrionali: Gheldria, Olanda, Zelanda, Utrecht, Frisia, Overijssel, Groninga ed erano competenti di politica estera, di forze militari di terra e di mare, della imposizione delle imposte e della loro quantificazione, della gestione della giustizia per ogni controversia tra la Provincia o le Province e gli Organi federali : cioè gli Stati Generali , composti dai deputati delle sette province, il Consiglio di Stato con ben 12 rappresentanti delle Province ed infine gli “Statolder” che erano 2, il primo discendente da Guglielmo I° per Gheldria, Olanda, Zelanda, Utrecht, Overijssel e l’altro del ramo dei Nassau per la Frisia e Groninga).

GIANFRANCO MIGLIO ED IL MODELLO SOCIOLOGICO

DEL BEGRIFF DES POLITISCHEN DI CARL SCHMIT

Ispirandosi a Carl Schmit ed al suo modello sociologico nel “Begriff des Politischen”, Gianfranco Miglio sussume il concetto volto a ritenere che la sostanza del politico consista nel conflitto tra amico e nemico con una semplificazione che ricalca gli scontri all’ultimo sangue come quelli delle guerre senza quartiere. Con la fine delle guerre civili, di quelle confessionali tra il XVI° ed il XVII° secolo e delle faide, emerge la figura del sovrano quale garante dell’ordine e del diritto, mentre con la nascita degli Stati “moderni” nasce l’esigenza e, quindi, il “metodo” di un diritto riconosciuta dai Paesi aderenti, legati dallo Jus publicum Europeum che finirà con lo scoppio della prima guerra mondiale.

Tra le idee guida di Schmit possiamo annoverare l’idea dello “Stato di eccezione”, il concetto di “sovranità”, la “teologia politica”, il “decisionismo”, formule come “legalità e legittimità”, ma soprattutto il rapporto “nemico-avversario”, come base della figura del politico e della sua dimensione sociale. Le opere di Schmit che nel 1935 in pieno nazismo scrisse “La Costituzione della libertà” sostenendo che: “Il Reich tedesco ha un solo stendardo, la bandiera del movimento nazionalsocialista; e questa bandiera non è solamente composta di colori, ma anche di un grande e autentico simbolo: il segno del giuramento popolare della croce uncinata”, ebbe seguito come grande teorico tedesco di diritto pubblico ed internazionale, ispirando studiosi importanti tra cui Giorgio Agamben, Leo Strauss, Jacques Derrida, Walter Benjamin ed appunto Gianfranco Miglio.

Per Schmit lo Stato dovrebbe essere una entità assoluta e secolarizzata come forma superiore di Unità politica minacciata – secondo lo studioso – dalla democrazia parlamentare e dalle forze politiche che divise tra maggioranza e minoranza non riescono ad assumere decisioni politiche unitarie: solo uno Stato dove i cittadini sono uguali gli uni agli altri è uno Stato “totale” in grado di distinguere tra amico e nemico.

Si tratta più che altro, a mio avviso, della giustificazione dello stato razziale perseguito dal nazional-socialismo dopo in Convegno di giuristi nazisti a Lipsia nel 1933 o forse, addirittura, di una nostalgia verso una unità politica suprema ben difficile da accettare nel terzo millennio, che non ha mai rinunciato ai valori fondamentali della democrazia. Gianfranco Miglio Senatore della Lega ed in un certo senso anche “ideologo” della stessa fino alla rottura con Bossi, avrebbe forse potuto assumere come riferimento il federalismo propugnato da Gioberti e Cattaneo come invece fecero sia Chanoux che Binel: Chanoux stimava talmente Carlo Cattaneo (1801-1869 uno degli eroi delle “Cinque giornate di Milano” ed esiliato in Svizzera nel 1848, fautore delle autonomie locali in opposizione con la struttura monarchica sabauda) da citarlo in “Federalismo e Autonomie”.

Invece, Miglio sosteneva una dottrina dello Stato, intendendo per Stato forme di decisionismo del tutto contrastanti con le democrazie liberali e ritenendo che solo uno Stato totale fortemente unito possa impedire la divisione disordinata e negativa in gruppi sociali continuamente litigiosi e contrapposti, quindi dannosi anche se utili per andare a distinguere con chiarezza gli amici dai nemici secondo la richiamata concezione del “nemico interno” di cui si è tanto discusso a Lipsia nel 1983. Miglio, considerata la fine dello jus pubblicum europeum, concepisce un modello sociologico basato semplicemente sull’obbligazione politica e sul contratto – scambio.

In parole povere, la politica viene accorpata a norme basate sulla razionalità del diritto, sulla terzietà “impersonale” del processo decisionale – quindi, su di un comando impersonale o, comunque, ritenuto tale – e sulla configurazione del contratto e della rappresentanza come risposta ad una impalcatura statale ormai superata ed ossoleta.

Lo Stato si organizza, conseguentemente, secondo schemi fondativi di autogoverno e di decentramento, rinunciando a forme di centralismo ed assumendo nuove direttrici che caratterizzano il federalismo: la comune tradizione dei valori sociali, economici, etnici e linguistici e persino religiosi consolidati in Comunità territoriali attive politicamente, il pieno riconoscimento di tali Comunità titolari di ordinamenti autonomi di rango costituzionale con competenze finanziarie e normative ed infine la spartizione dei poteri federali andando a generare un doppio livello di governo. La storia ci consegna esempi di federalismo già in età Greco – Romana per scopo di difesa come la Lega del Peloponneso, quella Delio – Attica, quella Beotica pilotata da Tebe, quelle Etolica ed Achea e quella della Magna Graecia costituita da Sibariti, Cauloniani e Cretoniani meglio nota come Lega Italiota. La Svizzera è un esempio di federalismo che risale al 1291 quando il Patto di Grütli federò i Cantoni di Schwyz, Urifred Unterwalden.

Il grande filosofo Immanuel Kant scrisse nel 1795 un opuscolo dal titolo “Per la pace perpetua” dove auspicava un unione di liberi Stati, traendo ispirazione dalla pace di Basilea e dagli accordi della Francia rivoluzionaria con la Prussia. Uno dei concetti basilari del suo progetto di pace era che nessuno Stato indipendente possa venire acquistato per eredità, compravendita, permuta o donazione non essendo una proprietà bensì un insieme di essere umani.

Alla luce di queste considerazioni ed osservazioni sul federalismo, che varrebbe la pena di approfondire con un discorso a parte, pare evidente che l’Italia deve fare ancora tanta strada per consegnare alle Regioni d’Italia, così come prevede la Costituzione della Repubblica, una vera autonomia scevra da ostacoli e da continui condizionamenti che pesano sui destini delle Genti italiane.