Celebrati gli alpini con il pensiero all'Ucraina

"Oggi il nostro pensiero va a quella parte d'Europa che ha smarrito la certezza che la pace sia l'unica opzione: guardiamo all'Ucraina chiedendo che tacciano le armi, che venga scacciata la paura che civili e militari hanno della caduta delle bombe". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, intervenuto questa mattina, in piazza Chanoux, ad Aosta, durante le celebrazioni per il 150esimo anniversario del Corpo degli Alpini.

"In tempi avari di certezze, la nostra comunità ne ha una: la presenza degli Alpini ad accorrere in supporto, in qualsiasi momento", aggiunge Lavevaz, ricordando il loro insostituibile ruolo a sostegno della popolazione valdostana durante l'alluvione del 2000. "Queste settimane- prosegue- ci ricordano che la pace non è un assunto scontato, ma un valore da coltivare ogni giorno con costanza" e che "gli Alpini ci insegnano, con la loro storia, capace di trasformarsi da armata d'attacco a strumento di soccorso e di pace, a fianco di chi soffre".

Un insegnamento "lungo 150 anni- aggiunge il presidente-: un patrimonio di cui essere orgogliosi, in cui riconoscerci, per guardare insieme verso un futuro di pace".Le celebrazioni sono inziate alle 10, con la messa in cattedrale celebrata dal vescovo Franco Lovignana.

A seguire, il corteo, composto dalle autorità civili e militari, i sindaci, i reparti in armi, la sezione dell'Associazione nazionale Alpini della Valle d'Aosta con tutti i suoi gruppi e la fanfara sezionale, le associazioni combattentistiche e d'Arma, si è diretto verso piazza Chanoux, dove si è svolta la cerimonia dell'alzabandiera, la consegna del cappello alpino ai nuovi alpini del corso Pasubio 1 e la deposizione della corona ai caduti. Oltre al presidente della Regione, hanno preso la parola il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, il presidente del Consorzio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, Franco Manes, il presidente dell'associazione valdostana dell'Ana, Carlo Bionaz e il comandante delle truppe alpine, Ignazio Gamba.

Il corteo si è poi diretto verso piazza Pierre-Léonard Roncas, dove è stata scoperta la targa commemorativa sul palazzo che ospitò la caserma Challand, la sede dell'ottava compagnia Aosta.

Quello di oggi è solo il primo di una serie di appuntamenti organizzati durante l'anno in tutta Italia per rirpercorrere i 150 anni di storia delle truppe alpine. Non mancheranno conferenze, cerimonie, eventi sportivi, concorsi fotografici e letterari, aperitivi musicali e visite museali, pensati "per fare memoria", come spiega il comandante Gamba. "Vogliamo fare in modo che i giovani conoscano la storia del nostro paese, dell'esercito ed in particolare del gruppo Alpini", conclude.

Particolarmente sentito il saluto del sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che si è rivolto agli alpini sottolineando: "Amici alpini nel nome della vostra storia, ci troviamo insieme, stamani, per guardare all’oggi e per prepararci al futuro. Il passato insegna come il vostro corpo sia il più unito tra tutti quelli che l’esercito italiano ha istituito nella sua storia, perché ha permesso ai figli delle montagne di restare nelle loro terre a compiere una missione di difesa e di protezione, come espressione viva dei luoghi più impervi del mondo, ma anche quelli più misteriosi, intensi, poetici.

Restare ancorati alla propria terra - ha aggiunto Nuti - significa coltivare un indissolubile sentimento di fedeltà a ciò che siamo e alla comunità di persone cui apparteniamo: questo abbiamo dovuto e dobbiamo difendere, ma anche trasformare nel tempo, per adattarlo al mondo che cambia. E non è solo per tenere vive le memorie, individuali e collettive, ancorate alla stagione temeraria e infuocata della giovinezza: è per restare vigili e operosi oggi, per seminare solidarietà e aiuto reciproco in un tempo di guerra permanente, combattuto contro avversità di ogni tipo.

Ci insegnate, infatti, che non occorre avere un nemico incarnato in un uomo e in uno stato ostile per sentirsi uniti: basta la vita e le avversità che sparge davanti alla strada che ciascuno di noi è chiamato a percorrere, basta il Male - diffuso nella natura almeno quanto il Bene - per indurci a salire in cordata legando le nostre vite a vicenda, per scaldarci reciprocamente quando tutto intorno è algido e inospitale. E gli alpini lo sanno fare bene oggi come centocinquant’anni fa. E non è finita: ci troviamo infatti per il domani, perché il vostro canto, robusto come roccia e limpido come uno squarcio del nostro cielo più azzurro resista oltre il tempo delle guerre: perché prima o poi ci sarà un tempo senza guerre, e tutte le guerre, non solo quelle più vicine, nelle quali è naturale rispecchiarsi, di fronte alle quali è istintivo reagire".

Ha quindi concluso: "A questo crediamo, lavorando insieme come un tutto organico, unico e vivo, alimentato da quel legame affettivo da diffondere per contagio ovunque e che vi ha di recente ricordato Papa Francesco, un sentimento libero come l’amicizia, ma ancora più intimo e profondo: quello della fraternità. In nome di tutto questo diciamo, con forza, viva il corpo degli alpini".