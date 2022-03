Riunione ad Aosta del Comitato Capire della Conferenza delle Assemblee legislative regionali

Domani, venerdì 18 marzo 2022, ad Aosta, a partire dalle ore 10, è convocato il Comitato di indirizzo di Capire, il progetto della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche, di cui è coordinatore il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin.

All'ordine del giorno della riunione, che si terrà nell'Aula consiliare al primo piano di Palazzo regionale, sono previsti gli interventi del Direttore generale della Conferenza dei Presidenti, Paolo Pietrangelo (che farà il punto sul rafforzamento del dialogo con gli Esecutivi regionali per la costruzione di un percorso comune), e della Direttrice dell'Associazione per lo sviluppo della valutazione e l’analisi delle politiche pubbliche, Valentina Battiloro (che parlerà delle fasi operative del percorso per l'avvio di un tavolo di lavoro stabile tra Giunte e Consigli).

«L'incontro di venerdì segna un passaggio importante - evidenzia il Presidente Alberto Bertin -: definiremo, infatti, le modalità per la creazione di un rapporto strutturato tra Giunte e Consigli, vera chiave di volta per una valutazione efficace delle politiche pubbliche, che porteremo poi all'attenzione della Conferenza dei Presidenti di Regione.»

L'incontro, che si terrà in modalità mista (in presenza e in videoconferenza), vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Assemblee legislative di Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, Emilia-Romagna.

Oltre al Presidente Bertin e al Vicepresidente Paolo Sammaritani, che rappresentano il Consiglio Valle nel Comitato Capire, alla riunione partecipano anche i Consiglieri Pierluigi Marquis, Roberto Rosaire, Marco Carrel e Simone Perron, componenti del Comitato paritetico valdostano per la valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione.